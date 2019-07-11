小摩：美中貿易成敗影響標普500指數幅度達800點

摩根大通首席股票策略師 Dubravko Lakos-Bujas 表示，美國和中國之間關於貿易政策的爭議非常重要，以不同的方式解決這個問題，可能會讓標準普爾 500 股票指數出現多達 800 點的差異。

他說，在談到潛在貿易結果的影響時，「市場如履薄冰」。「如果達成貿易協議，而且與聯準會 (Fed) 降息一兩次時機相吻合，標普 500 指數可能上看 3200-3300 點。」

但是，他指出，「無論出於何種原因，我們走錯了方向，美中雙方的貿易爭端升級，那麼標普可能下看 2500 點，」約是較 7 月 3 日創下的收盤高點下跌 16.6%。

達成某種貿易協議的重要性比 Fed 政策甚至下週展開的第 2 季財報結果都來得重要，因為它可以降低貿易壁壘並讓大型美國企業能掌握未來貿易政策的確定性。他說，因為貿易爭端升級與其解決方案之間的差異，足以產生比 2017 年底推出的歷史性企業減稅更大的影響力。

根據 Lakos-Bujas 及其同事的分析，新關稅的累積影響足以使標普 500 指數每股獲利降低 5 美元，若是計入川普總統和中國國家主席習近平 6 月在大阪會面後被擱置的第三輪關稅，將使每股獲利再降低 4 美元。他還估計，個別家庭的成本將從每年 600 美元上升到每年 1550 美元，超過近期減稅法案對美國家庭平均每年 1200 美元的估計收益。

雖然 Fed 的政策仍然是未來幾個月美股的第二重要因素，但 Lakos-Bujas 表示，它的影響層面可能要小得多，「我們的觀點是，Fed 將在 7 月降息，且 9 月會再次降息，」「但第二次降息仍有待爭辯。」

儘管預測今年 Fed 將降息兩次，但 Lakos-Bujas 並不認為債券殖利率走低或近期 3 個月國庫券和 10 年期國債殖利率曲線倒掛與經濟有太大的關聯性。

他說：「我很難判定債市是否引領股市，反之亦然。」「歷史表明，一旦殖利率曲線倒掛，在某種程度上就會陷入經濟衰退」，但它對經濟衰退何時發生幾乎沒有確定性。與此同時，「債市正在出現相互矛盾的訊息，」他補充指出，「在短期曲線上出現倒掛，但看看 30 年期與 5 年期或 10 年期的比較，曲線反而變得陡峭。在目前的背景下，我認為殖利率曲線不會有太大的影響。」

第 2 季美國企業財報季將於下週開始，主要銀行財報包括花旗集團 (C-US) 和美國銀行 (BAC-US) 以及道瓊工業平均指數成份股嬌生 (JNJ-US) 高盛集團 (GS-US)，將是影響近期美股的第三個重要因素。

Lakos-Bujas 表示，本季市場對公司業績的預期顯著緩和，因為自 2016 年第 1 季以來，企業管理層在進入財報季前的的預告是最負面的。他說，「很多負面因素已被提前定價。」

然而，期望並沒有全面降低。他說：「在高動能、高質量、長期成長的股票和更具週期性、價值導向的股票之間存在著巨大的分歧。」面臨高成長目標的企業包括臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US)、谷歌母公司 Alphabet Inc. (GOOGL-US)、迪士尼 (DIS-US) 和微軟 (MSFT-US)。

他說，「重要的是，這些高質量企業的業績是否能與它們的本益比相襯。」