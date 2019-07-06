標普成份股頻頻示警 獲利衰退機率急升

標準普爾 500 指數看來將在 3 年內遭遇首次獲利衰退，因為調降展望的企業數量是過去 13 年來最高的。

距第 2 季財報季非正式開始不到 2 週，初步報告顯示前景不斷惡化。標準普爾 500 指數綜合每股獲利 (EPS) 的同比成長預測，涵蓋已公佈的業績和分析師對即將公佈的業績的平均預測，截至週五 (5 日) 為 -2.67%，根據 FactSet 提供的數據，11 個類股中有 6 個估計會下降。

然而，實際報告的情況可能要糟糕得多。505 家標準普爾 500 指數成份股公司中已公佈業績的 21 家 (或 4.2%)，實際報告的每股獲利同比下降 14.18%。

加上負面展望，有 114 家標準普爾 500 指數企業在第 2 季結束時發布了 EPS 展望，其中 88 家 (佔總數的 77%) 提供的展望低於分析師的平均預期，遠高於示警獲利不足的 5 年平均值 74 家企業，也是 FactSet 自 2006 年開始追踪數據以來的第二高平均水平。

發布獲利預警家數最多唯一的一次是在 2016 年第 1 季，當時有 92 家公司警告獲利不足。FactSet 表示，當季整體每股獲利下跌 6.58%。

在第 1 季每股獲利下降 0.29% 之後，若第 2 季也出現負值，即將被視為獲利「衰退」，也就是連續 2 季負成長。

上次標準普爾 500 指數出現盈利衰退是在 2016 年第 2 季，當時獲利連續 4 季下滑。

FactSet 表示，在各類股中，材料股獲利將表現最差，綜合成長預測目前為 -17.56%。預計每股獲利成長最多的部門是醫療保健股，但綜合估計目前僅為 2.16%。

財報季將於 7 月 15 日星期一開始，5 家標準普爾 500 指數企業計劃公布業績。以下是截至週三 (3 日) 所有 11 個產業的第 2 季綜合預測，包括截至 3 月 31 日的估計數和實際財報結果：

第 3 季的獲利也不是那麼好看。綜合成長預測目前為 -0.51%，低於 3 月 31 日預估的成長 1.19%。預計第 4 季將出現良好反彈，因為 2019 年每股獲利預測為 2.68%，即使前 3 季全部都呈現下跌。

《MarketWatch》主筆 Mark Hulbert 指出，獲利衰退對投資人來說可能聽起來並不那麼那麼可怕。但根據上次經濟衰退期間發生的情況，投資人可能不會太喜歡這一回的結果。

標準普爾 500 指數在 2015 年第 3 季開始最後一次獲利衰退，下跌 6.9%，但在接下來連續負成長的 4 季的 3 季中累計上升 1.7%。

而在 2019 年第 1 季，當獲利下降 0.29% 時，標準普爾 500 指數上漲 13.1%。在第 2 季，由於預計獲利衰退將開始，標普指數上漲 3.8%。