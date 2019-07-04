標普站上新高後 華爾街看好未來1年最能漲的股票是這些

標普 500 指數今年以來已經上漲超過 19%，並創下歷史新高，投資人正爭先恐後找尋下一個可能的贏家。《CNBC》依據華爾街分析師所給出的目標價，認為未來 1 年內，石油天然氣鑽探公司 Diamondback Energy(FANG-US) 的後續漲勢最被看好。

《CNBC》使用 FactSet 數據，篩選分析師給出的 12 個月平均目標價漲幅最高的股票，為了增加說服力，分析師若過去 3 個月一致看多或一致看空，將被排除在統計數字之外。

(圖表取自 CNBC)

Diamondback Energy 廣被看好

結果顯示，華爾街最看多的股票是 Diamondback Energy，平均目標價為 152 美元，共 44% 的漲幅。Diamondback Energy 今年以來已上漲 12%，週三仍有 1% 左右的漲幅，收 105.2 美元。

美銀美林在 5 月的報告中，給這家公司高達 170 美元的目標價，認為這檔股票堪稱「首選」，指出「近期的轉型收購、一流的執行力、對股東更友好的做法，以及高於平均水準的槓桿率」，都是這家公司的優勢。

數據顯示，在 35 家追蹤這支股票的公司，普遍給予「買入」評級，整體目標價在 105 美元至 189 美元之間。

另一家廣被看好的 Pioneer Natural Resources (PXD-US)，也是一家石油和天然氣開發公司，他們上次發布季報的時間為 5 月 6 日，公布的 EPS 為 1.83 美元，高於市場預期的 1.61 美元。

這家公司週三上漲 0.8%，收 145.55 美元，而分析師給出的平均目標價高達 199 美元，相當於 38% 的漲幅。

金融股及亞馬遜仍獲支持

其餘廣被看好股票，還包括通用汽車 (General Motors)，以及 Morgan Stanley、Raymond James Financial 與 Citizens Financial Group 等金融股。

亞馬遜也榜上有名，儘管這支股票今年以來已飆升 29%，分析師預測這家電子商務巨頭在未來 12 個月仍能再漲 18%。Loop Capital 上月將亞馬遜的目標價從 2200 美元上調至 2380 美元，預計其市值將在未來 4-5 年內增長兩倍。

當然，分析師的目標價並不總能達到，一些投資人還將這視為反向指標。不過，這份名單仍然顯示了目前華爾街分析師的偏好。