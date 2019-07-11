政治風暴襲擊 科技業質疑臉書天秤座 恐難趕上2020年

臉書 (FB-US) 不到一個月前公布加密貨幣計畫「天秤座(Libra)」，但已經招來監管單位和華盛頓立法者的各種阻礙，因此一些科技高層都質疑該項目能否如臉書所願，在 2020 年前順利推出。

舊金山產品開發公司 Wizeline 執行長 Bismarck Lepe 表示，「我想，兩年後我們大概會說『你還記得臉書那件事嗎？天秤座？』。」

政治風暴

臉書在 6 月 18 日宣布「天秤座」以及 Calibra 數位錢包。監管單位的反應相當迅速。

眾議院金融服務委員會民主黨幾乎立刻呼籲臉書終止該加密貨幣計畫。

美國 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三向眾議院金融服務委員會表示，「Libra 已令人嚴重擔憂隱私、洗錢、消費者保護、金融穩定性等的問題。」

臉書週二向媒體表示，由於印度央行去年便禁止金融公司處理加密貨幣，所以不會在印度推出 Calibra 數位錢包。

由於該計劃在如此早期的階段就面臨許多法律障礙，所以許多科技業人士都不預期臉書明年上半年能如願推出 Libra 和 Calibra。

線上貸款公司 LendingClub 的財務健康長 Anuj Nayar 認為，雖然天秤座計畫的創意發想很有潛力，但「我們料想不只有聯邦政府會加強審視，州政府也還有審視工作要做，更別說美國以外的全球各市場有一堆監管單位。」

提供線上法律諮詢的舊金山 Rocket Lawyer 法律事務所執行長 Charley Moore 指出，若想成功推行 Libra 和 Calibra，臉書得克服數個金融監管單位在意的問題，例如洗錢、匯款、證券和數據隱私等眾多金融法規相關的問題，而且這些法規還各區不同。

「單就美國，各個城市或各州就不同，甚至還有聯邦級別。」

紐約數據隱私公司 BigID 執行長 Dimitri Sirota 表示，除了金融監管單位的壓力外，臉書過去就面臨信賴和用戶隱私相關的挫敗紀錄，「如果消費者擔心其財務數據受損害或者被盜用，那天秤座計畫也走不長遠，而且監管機關也不相信臉書可以保障這些數據的安全。」

就算衷心盼望臉書天秤座計畫成功的公司，也對臉書能否做到此點持保留態度。

加州數位錢包初創公司 Abra 計畫在 Libra 推出後給予支持，但他們也認為臉書要經過重重監管關卡，「這就是他們為何要早早宣布的原因，我猜那是因為他們早料到這個計畫會釋放一大波政治風暴出來。」

Rocket Lawyer 的 Moore 認為，監管單位不該阻止 Libra 這一類的創新科技，反而該讓國會或其他機構來衡量政治合法性的問題，例如這長期對貨幣政策的衝擊。」

臉書的早期投資者 Matt Ocko 跳出來積極阻止 Libra 計畫，主張許多國家根本法律上就排除臉書插手掌握該國貨幣和金融系統，「我希望上帝可以讓監管單位跳出來扼殺這件事。」

與此同時，臉書也緊鑼密鼓的準備該計畫，負責該項目的臉書高層 David Marcus 計畫下週向參議院銀行委員會發表證詞，也正積極詢問監管單位和其他機構的反饋。

他週一表示，「我們想要且需要政府、央行、監管機構、非營利組織和其他利害關係人一起來討論，並評估所有我們收到的反饋。」