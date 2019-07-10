郭明錤：大立光營運及獲利遭低估 目前仍是手機股投資首選

大立光 (3008-TW) 將於 11 日召開法人說明會，由執行長林恩平揭露上半年的財報及第 3 季營運展望，中國天風證券分析師郭明錤搶先在今 (10) 日發表報告指出，大立光下半年獲利已遭低估，是今、明兩年智慧型手機相關個股投資首選。

郭明錤指出，大立光是多鏡頭規格升級設計與生產的優勢領先者，預期 1–2 年內，大立光將因客戶組合改善、規格升級與明確多鏡頭趨勢需求帶動營運表現，且產能擴增 50% 以上，市場顯然低估大立光下半年營收及獲利能力。

郭明錤在報告中強調，大立光今年下半年的營收與純益，將優於市場共識 1-2 成以上，主要是市場過度解讀華為下修訂單等不利衝擊，低估大立光執行力；市場普遍認為，大立光受到美國對華為實施出口禁令，衝擊華為下修訂單約 30–40% ，恐影響大立光表現，不過郭明錤預估，大立光今年下半年產能仍滿載。

郭明錤分析，大立光受惠華為在中國市占率，將從 30-40% 提升至 40-50%，且大立光積極從玉晶光 (3406-TW) 與舜宇光學搶單，另外來自韓國三星 (Samsung) 光學元件訂單比重也在提升。

郭明錤更認為，市場也低估大立光高單價 7P (7 片塑膠鏡片) 鏡頭出貨成長動能，大立光在 7P 鏡頭仍具優勢，受惠既有客戶華為與 Oppo 7P 鏡頭需求增加，與新客戶包括 Samsung、Vivo 與小米今年第 3 季起開始向大立光採購 7P 鏡頭，預估 7P 鏡頭出貨量今年下半年將有 1.5-2 倍成長，第 4 季更有 80-100% 的季成長率。

郭明錤說，市場也低估高單價超小前鏡頭 (extremely small front lens) 單價與出貨成長，因三星 OLED 面板 HIAA 規格將在今年下半年升級，超小前鏡規格也同樣今年下半年升級，單價將提升 1.2 到 1.5 倍，價格略高於 6P 鏡頭，隨著中國品牌客戶今年下半年開始採用，預期出貨量明顯成長。

郭明錤在此報告中也說，大立光受惠鏡頭升級趨勢，2020 年營收與獲利都可望成長，成長性將優於競爭對手，其中包括蘋果新款明年 iPhone ，後相機可能採用 7P 鏡頭，華為與 Oppo 7P 鏡頭需求自今年第 3 季開始持續成長，而 Vivo 與小米自今年下半年開始向大立光採購 7P 鏡頭。

郭明錤預估，大立光 7P 鏡頭，分別在今年第 4 季與明年第 1 季開始出貨韓國三星 A 系列與次世代旗艦機型 S11。另外，大立光開發的 8P 鏡頭，也將自今年下半年開始出貨。