〈大立光股東會〉手機訴求影像品質 8P鏡頭有機會年底前出貨

全球手機市場在影像裝置的競爭日趨激烈，且 5G 通訊將加入服務，光學元件也積極配合客戶端新需求進行產品開發，大立光 (3008-TW) 執行長林恩平今 (12) 日表示，今年客戶端新機種鏡頭的開發數量，較去年增加，包括新開發的 8P 鏡頭 (8 片塑膠鏡頭) 已由客戶納入設計，今年底前有機會出貨，而潛望式鏡頭也有 6P 的設計開發。

手機相機走向潛望式鏡頭設計，已獲多數品牌廠青睞，林恩平指出，目前手機潛望式鏡頭規格，已從 4P、5P 進一步向 6P 發展，鏡頭片數提升，更有助影像品質呈現。

林恩平強調，就技術層次來看，目前為控制溫飄，大立光應客戶需求將設計對於全 P 鏡頭，轉為潛望式 G+P 鏡頭 (塑膠 + 研磨玻璃鏡片) 設計，大立光除自有塑膠鏡片產能，研磨玻璃鏡片將在東莞生產，視客戶需求隨時拉貨。

在整體產品出貨趨勢上，林恩平指出，手機多鏡頭設計將成大趨勢，且客戶端影像整合能力大幅強化，多鏡頭影像表現優於單鏡頭，大立光開發的新一代 7P 鏡頭已經出貨，8P 鏡頭客戶端納入設計，有機會今年底出貨。

林恩平指出，一般而言，手機相機畫素越高，解析度要越細，若影像超過 1 億畫素以上，則至少需要 7P 及 8P 應用，這也是未來走向。

另外，隨著 5G 通訊服務上市，網路傳輸速度提升，連續影像廣角鏡頭的需求，也將更為明顯。