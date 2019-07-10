台積電6月營收創今年新高 Q2季增逾10%優預期

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公布 6 月營收，達 858.68 億元，月增 6.8%，年增 21.9%，創今年新高，為第 3 季旺季揭開序幕，第 2 季營收達 2409.98 億元，較第 1 季增加 10.19%，較去年同期則增加 3.3%，也優於法說預期。

市場解讀，美中貿易爭端暫時降溫，加上台積電部分客戶尋找到方式避開被課關稅的壓力，拉貨力道回升，推升台積電 6 月與第 2 季營收表現上揚。

台積電第 2 季進入傳統淡季，加上美中貿易戰干擾，營收估達 75.5-76.5 億美元，季增 6-8%，表現相對平淡，以 1 美元兌新台幣 30.85 元計算，季營收估約落在 2329-2360 億元間，季增 6-8%，隨著美中貿易爭端暫緩，台積電 6 月營收也回神，達 858.68 億元，月增 6.8%。

台積電董事長劉德音日前股東會時指出，美中貿易戰爭端干擾，客戶需求確實減少，但無法得知減少原因，重申今年營運仍可逐季向上，不過，劉德音當時留下伏筆，全年營收成長的目標是否調整，要待本月中法說會時才會比較確定。

市場則解讀，隨著美中貿易爭端降溫，加上台積電許多客戶已找到規避方式，可暫時解決商品進口美國被課關稅的問題，推升拉貨動能回溫，台積電全年營運表現仍可望持穩。

外資日前也出具報告指出，台積電受惠華為、CPU 需求回升，本季營收估增 15%，第 4 季營收將持續成長，全年營收則估持平去年，近期市場傳出輝達 (NVIDIA) 將把部分訂單轉給三星，恐衝擊台積電，但外資仍看好蘋果、聯阿科、高通與超微等客戶訂單將持續成長。

不過外資也提醒，整體經濟大環境動能仍未復甦，加上台積電手機客戶集中度大，產業波動也大，因此營運仍有潛在風險。