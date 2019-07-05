大立光6月營收40.76億元低預期 7月估將回升

股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 6 月合併營收達 40.76 億元，月減 18.92%，年減 9.58%，為第 2 季單月低點，略低於市場預期，主要是因客戶端放緩拉貨，整季營收則達 140.8 億元，季增 43.34%，年增 14.51%，大立光先前已預期，6 月出貨動能將放緩，不過，執行長林恩平股東會後也報佳音，預期 7 月出貨將優於 6 月。

大立光 2019 年第 2 季合併營收為 140.81 億元，季增 43.34%，年增 14.51%，反映部分陸系手機客戶拉貨，只是由於整體手機市場需求仍疲軟，導致 6 月營收仍面臨壓力，但在多鏡頭趨勢帶動下，累計上半年營收達 239.04 億元，年增 12.9%。

大立光 6 月出貨產品結構中，1000 萬畫素以上鏡頭組占比提升到 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 10-20%，2000 萬畫素以上產品占比，已提高 20-30%，其他產品則在 10% 內。

證券分析師黃漢成指出，大立光 6 月營收表現，略低法人預期，目前進入第 3 季市場需求旺季，大立光股價恐反映 6 月的營收黯淡而走跌，但將成有利買點，但仍需觀察大立光 7 月營收反彈狀況。

大立光預計 7 月 11 日舉辦法說會，目前美中貿易戰仍在談判中，相關結論將影響今年下半年經濟景氣與需求，預期將是法人關注重點，下周法說會，除第二季財報外，包括兩大客戶蘋果、華為的訂單趨勢，新產能、新技術的開發、下半年多鏡頭設計趨勢等，都是聚焦重點。

分析師張陳浩指出，手機走向高規格鏡頭設計與多鏡頭競爭下，大立光仍維持高競爭力，未來業績成長可期。

大立光 2019 年第 1 季稅後純益 50.54 億元，季減 21.98%，年增 25.75%，每股純益為 37.68 元。

大立光今天股價早盤以 3985 元紅盤開出，一度衝達 4005 元，終場收在 3,950 元，較昨日下跌 5 元，跌幅 0.12%。