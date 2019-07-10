星展銀二度增資台灣市場 今年獲利目標拚二位數成長

星展集團看好台灣市場宣布加碼投資，決議對星展銀行 (台灣) 以發行普通股的方式增資新台幣 22.5 億元，增資後資本額將達新台幣 322.5 億元，以利在台拓展業務版圖，預計今年獲利仍可維持雙位數成長。

這也是星展銀行 (台灣) 在 2012 年升格子行後，首次辦理普通股增資，星展銀行 (台灣) 升格子行時資本額約新台幣 220 億元，2015 年曾經辦理第二類資本適足率增資、金額約新台幣 80 億元。

星展集團控股主席佘林發 (Peter Seah) 今 (10) 日來台與星展銀行 (台灣) 總經理林鑫川共同宣布深耕台灣市場計畫，佘林發表示，台灣是星展集團重要市場之一，集團對於星展銀行在台表現十分滿意，此次增資後將持續強化銀行的科技設備與人才等投資。

林鑫川表示，星展銀行 (台灣) 在 2017 年接收澳盛銀行消金與財富管理業務後，產品線更加完整，同時積極開發台灣信用卡與高階財富管理市場，目前銀行在台灣客戶規模約 100 萬名，在客戶達到一定規模後，增資可以讓業務發揮規模效應。

林鑫川指出，星展銀行 (台灣) 的消金業務在外銀中相對完整，包括汽車貸款、中小企業等很多外銀不願承作的業務，星展銀行仍積極開發新客戶，以中小企業來說，截至今年 3 月止，星展銀行 (台灣) 在中小企業放款餘額已達 322.47 億元，是其他在台外商總承作額的 1.48 倍。

媒體提問，面對台灣銀行家數過多 (over banking) 的市場競爭以及純網銀加入，星展銀行要如何在台灣市場取得一席之地？佘林發對此回應，台灣在數位金融勇於嘗試創新，與星展理念相呼應。

佘林發指出，面對新興模式不能用傳統模式因應，尤其現代年輕人對行動網路平台相當依賴，銀行的角色不單只是提供融資金流服務，還要協助客戶數衛轉型，才能在時代下生存。