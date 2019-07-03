〈分析〉日本為何能掌握韓國半導體命脈？

日本政府在出口到韓國的半導體相關先進材料將進行管制，自 7 月 4 日起將取消韓國的最惠國待遇，在氟化聚醯亞胺、光阻劑、高純度氟化氫，這三種 OLED 面板及半導體生產上不可或缺的原料出口，將從原先的免申請出口許可，改為逐案審核。而在相關的審查作業上，最長將花費 90 個工作天。

此消息一出，引起韓國一片嘩然。根據韓國媒體報導，該國半導體產業對日本的依存度極高，在製造機台方面，韓國國產品比例只有 2 成不到。在剩餘的 8 成左右，則都仰賴自日本、美國，以及荷蘭等國進口。

2018 南韓自日本進口之主要品項 (資料來源：韓國貿易會) (製表：鉅亨網)

韓國是全球最大的半導體生產國，然而生產原料及設備都極度依賴進口。韓國的半導體生產設備自製率只有 18.2%，而在原料方面則達到 50.3%(2017 年時)。而在半導體的相關原料上，有近 50% 依賴自日本進口。

韓國總統府青瓦台在 2 日時表示，受此次日本經濟報復影響，將推動進口國的分散及國產化，以預防在未來再度發生類似事件。該國半導體業界則是面露難色，表示「這並非一蹴可幾的目標」。

半導體生產所使用的原料多達數百種，而即使是同樣品項，也會因製造廠商的不同，而產生性能上的差異。就算品名相同，在更換製造廠商後，也需在製程上作出調整，無法立即上線使用。

以日本進口的光阻劑來說，在全球擁有高達 9 成的市占率。而三星電子與 SK 海力士在全球最高水準製程中所使用的光阻劑，更只有日本廠商才有能力生產。就算韓國要國產化，也需要耗費無法估計的龐大時間。化學品的研發需要長時間的經驗累積，日本具有上百年的經驗，在精密化學材料方面，更位居全球的龍頭地位。

根據韓國進出口銀行海外經濟研究所的調查，2017 年時，在全球半導體製造裝置市場上，美國與日本分別掌握了 44.7% 與 28.2% 的市占，而韓國的市占率則只有區區的 3.6%。

而在全球 10 大半導體製造設備商方面，分別為日本 5 家、美國 3 家、荷蘭 1 家，以及韓國 1 家。

(資料來源：韓國貿易會) (製表：鉅亨網)

韓國半導體產業高度依賴日本的生產設備，2018 年自日本進口的半導體製造用設備約高達 5651 億日圓，占全年半導體設備進口額的 33.8%。而晶圓方面也有 34.6% 自日本進口。

另外韓國半導體業最依賴日本的產品，則是這回的事件主角，光阻劑與氟化聚醯亞胺，均超過了 9 成以上。就算是韓國成功完成部分國產化的氟化氫，也是利用日本進口原料，再進行合成與提煉而成。