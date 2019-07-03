【邱志昌專欄】行情主軸：還是5G產業？

壹、前言

(圖一：人類邁入 5G 時代，AFP)

2013 年得獎學者 Eugene Fama 教授，在 1970 年就在期刊提出資本市場「效率市場理論」(Efficiency Market Theory， EMH)，開啟股價反應在先、信息確定在後的「強式效率市場理論」。他將「訊息」分類為過去、現在與未來，去與股價變化互動；將有價證券市場交易區分「強式效率市場」(Strong-form Efficiency Market) 與「半強式效率市場」(Semi-form Efficiency Market)、「弱式效率市場」(Weak-form Efficiency Market)。以強式效率市場觀點，無論任何系統性風險，只要是眼前與未來，人類生活需要的產業；即使在發展初、中期，受到系統係風險襲擊；當風險漸漸消彌後，多會恢復到原有發展軌道。就如同 2008 年的半導體產業，受到金融風暴襲擊後，最後還是藉由貨幣政策恢復發展。其實即使不必貨幣政策，還是會慢慢恢復、只不過其速度相對緩慢，傷害期間較長；經濟學古典學派就這樣認為。因此即使在貿易戰爭烽火之下，全球企業對 5G 產業的投資仍然是首選；就是固定投資者認定，無論美國贏得這場科技戰、或是中國華為、中興、聯想等。而是 5G 是未來世界，工業與網路革命的必然發展。股票投資者若有此自信與認知後，就會在系統風險即將結束前繼續、去規劃買進股票價位與時間點。而後在匯率、美元指數、市場成交量極低、極度恐慌時買進所選取股票。

貳、系統風險無法阻礙科技產業發展！

(圖二：無人駕駛的飛機，AFP)

如何規劃佈局？可以依照「效率前緣」理論的兩個變數，縱軸「預期報酬」與橫軸「風險」；預期報酬原則確定的是，現金股利較為穩定的；如穩懋、啟碁、台積電、台塑等公司，預期報酬較低的是現金股利較低的，如新鉅科等。當然雖穩懋與啟碁多有較高股利，但是穩懋的資本額較小、屬於 Small Size、波動幅度大；這些股票多屬於效率前緣線的左下方，就是預期報酬高、而風險可能較低。後者族群則是屬於風險較高、預期報酬較高的，其位置擺在效率前緣線的右上方。預期報酬率是否偏向穩定與否，主要視最近幾期的 EPS 與過去發放的現金股利多少而定。由於個股股價表現時機差異相當大，以此股票投資組合去佈局，就是一般基金經理人投資方法。建立 5G 產業投資組合之後，接下來就是隨著各個公司績效與股價步調，做組合比例的調整；已經可以見到公司經營績效者，持股比重適度加重。5G 是網路革命最嶄新一頁，這是自 1994 年第一代有線網路後，歷經 2 與 3、4 代後的匯流方式，到第 5 代無線網路通訊。

(圖三：中興通訊股價圖，新浪網)

叁、華為的滲透率高！

第 5 代網路之所以呈現匯流方式，就是通話與數據可以同時運作，是經過第 4 代的整合；在第 4 代的手機中，只有語音通訊與簡訊可以通用，再加上 APP 與 LINE、We Chat 等，其實已經可以看到影像了；但這一些機能多是分流。5G 除了基地台需要密集，傳輸的速度快速、並且具備 3D 效果之外；在 LTE 上不必分流。因為是 3D 的傳輸方式，因此需要建立衛星通信系統。這些設備構成的 5G 多可以運用於大型的接收器。例如在馬路上行駛的無人車、天空飛行的無人飛機等，多可以藉由 5G 非常快速傳導周邊現狀，使本身器載很快調整為最適度狀態。5G 的發展必須要有密集的基地台，因此建置費用高貴；需要規模化才不敷成本。其實 5G 的科學技術發展還是以美國為優先，只是在技術編碼、商業標準化上，中國大陸不斷一路追趕；2017 年時雙方已為此事火藥味十足，2018 年美國政府終於首先向中興通訊開刀，禁止中興通訊在美國從事銷售、研究等活動。

2018 年初貿易戰越戰越熱，美國箭頭指向華為，認定中國廠商、透過併購偷取美國 5G 技術；因此也對華為動刀。而且因為認定華為是國營事業 (無掛牌上市)，也因負責人任正非先生解放軍出身，認定使用華為的交換機等通訊設備，無法保證不用於軍事與國家安全，一再對華為進行各項制裁。美國還召集歐洲國家、日本等國，要求不得使用華為出售的通訊產品。但這項要求被英國拒絕。事實是華為的研究機構，在英國已紮根已久。華為的研發地點就在英國劍橋大學附近，與英國學術界業有頻繁互動。德國也沒有完全承諾美國要求、敷衍了事。事實是科技研究是一層堆一層，有了 3G、4G 的互動後才會衍生出 5G。基礎建設本身若建置後的實用性強，供給本身會自創需求。

(圖四：華為的財務長孟晚舟，鉅亨網 AFP)

美國會對華為窮追猛打，甚至將任正非的女兒孟晚舟，在加拿大境內溫哥華機場轉機時；美國司法人員以華為資助恐怖分子，支持伊朗的通訊發展罪名逮捕她，後續並等待審判或是引渡美國。美方之所以如此大動作，最主要原因是因為，華為制定了 5G 通訊的標準，成為主導未來全球通訊產業的企業。5G 的技術建置與運用發展是有階段性，從建置基地台到最後產品廣泛運用，估計最快要到 2020 年才能全面商用。在商用之前需先鋪設網路，網路建設相關配套、光纖光纜、高功率、元件等零組件等相關公司會先受益。長期來看，5G 產業會對社會生態會帶來新方式的生活，一些新應用會對娛樂、消費形態將會改變。例如現在從谷歌就可以下載免費影片，連接數位電視；觀眾不必接受第四台的廣告轟炸，影片是連續性播出。

肆、結論：由 5G 到 AI 後、中國 GDP 將獨大！

還有從 1994 年迄今的網路革命，將可以 5G 去銜接 AI；AI 目前還是屬於輔助性工具，無法完成一連串獨自所有動作。AI 包含大數據、機器學習、及深度計算等幾大項目。中國大陸與美國多有數據建立的優勢，多有幾億人口的「動作行為」，做為研究樣本資料；但仍然以中國近 14 億人口的生活行為數據最豐富。這應該也是美國政府，畏懼中國 5G 標準之處；因為一旦 5G 的運用與附著力成熟，那 AI 對於華為而言將又是標準的制定者；自此美國商用科技有被冷落虞慮。自 2019 年中華為在國際展覽上，展示 5G 手機後，中國宣布 2019 年為中國 5G 商用元年； 5G 網路提前進入商用，兆元市場啟動。根據中國 5G 白皮書，在 5G 商用初期，營運商將開展方大規模的網路建設資本出，預計在 2020 年中國前後，網路終端設備將可能投入 4,500 億人民幣。以 GDP 規模計算， 2030 年後 5G 產業在中國製造業上可以直接創造、創造約 3 到 3.6 兆人民幣的產值。

(圖五：AI 鉅亨網 AFP)

習近平說 5G 是中國現代化基礎建設，預估 2019 年到 2025 年，是 5G 網路主要建設期；電信基地台、天線等核心硬體市場需求投資規模將超過 2,000 億人民幣。以中國資金為主組成的諾基亞貝爾公司，已為一帶一路沿線近 40 多國家，如菲律賓、柬埔寨、寮國，非洲的尼日利亞、喀麥隆、歐洲和中亞地區俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭等國家與拉美地區委內瑞拉、哥倫比亞建等國建置 5G 基礎設備。有可能是因為價格的高低相比，第三世界國家與中國合作機會較大，加上英國、德國市場，美國業者的確是會擔心的。(提醒：本文是為財金專業研究分享，非投資建議書；只為說明用，對任何個股、大盤無多空立場；不為任何引用本文為行銷或投資損益背書。)