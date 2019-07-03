〈日韓貿易戰〉南韓向WTO提出申訴「日控制半導體材料出口」日韓貿易關係陷冰點

據《韓聯社》報導，南韓政府於今日 (3 日) 開始向世界貿易組織 (WTO) 提出申訴，目前南韓貿易部已開始審查相關法律文件，將針對日本嚴格限制出口至南韓的半導體用電子材料的不合理貿易管制，提出法律訴松。

根據南韓一位不願具名的政府官員表示，日本此番貿易政策，被視為刻意控制出口，違反了《關稅暨貿易總協定》第 11 條，該法條規定，在不影響國家重大安全之下，不得任意對出口總量進行限制。

「這是世界貿易組織嚴格禁止的，相關部門已就此問題採去必要的法律行為。」該名官員說道。

南韓貿易部長 Yoo Myung-hee 本週取消前往拉丁美洲的商訪，顯然是為處理與日本的貿易爭端。

日本經濟產業省 (METI) 週一 (1 日) 宣布，將對出口至韓國的 3 項半導體材料加強管制，以向二戰時期韓國「徵用工」訴訟問題上施壓。

而南韓產業通商資源部長官成允模則承諾採取必要手段，包括向 WTO 提出申訴，並回應日本此舉動為「經濟報復」(Economic Retaliation)。

日本將於週四 (4 日) 開始，嚴格限制含氟聚醯亞胺 (Fluorine Polyimide)、光阻劑 (Photoresist) 及高純度氟化氫 (High-Purity Hydrogen Fluoride) 等 3 項關鍵電子材料，預計審查時間大約需要三個月，不過韓國晶片大廠通常材料庫存期限，只保留一到兩個月。

新政策實施後，日本材料廠要出口至南韓半導體廠商，必須要申請核准出口證照，才能將電子材料出口至南韓晶片大廠，包括三星、LG 和 SK 海力士。

南韓政府目前正在審查向 WTO 提交的訴訟，專家表示，一旦南韓正式向 WTO 提出申訴，貿易爭端將會持續很長一段時間，勢必會對日韓半導體供應鏈造成打擊。