美國考慮入股 韓國半導體業界擔憂：美國真開口要 恐沒法不給

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-08-22 09:56

韓國、美國總統會晤前，川普政府考慮入股三星的消息，把韓國半導體界攪動得惶惶不安。

（圖：Shutterstock）

據《韓民族日報》周四（21 日）報導，儘管韓國政府表示目前尚未接到美方入股的具體要求，但業界擔心一旦美國真的提出股權要求，企業可能難以拒絕。

如果美國政府的補貼全部轉化為股份，美國政府可獲得三星電子約 1.6% 股份，幾乎相當於三星掌門人李在鎔的持股比例（1.65%）。

韓國總統辦公室發言人姜由禎周四在例行簡報會上表示，美國政府將要求獲得股權的報導毫無根據。

她解釋道：「美國政府目前正式表態的只是將英特爾獲得的補貼轉為股份，韓國企業尚未領取補貼，企業也確認沒有接到相關通知。」

考慮到韓國總統李在明將於 8 月 24 日至 26 日訪美，姜由禎推測，「在韓美談判前夕，可能有人通過製造輿論進行多方施壓」。