search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

美國考慮入股 韓國半導體業界擔憂：美國真開口要 恐沒法不給

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電


韓國、美國總統會晤前，川普政府考慮入股三星的消息，把韓國半導體界攪動得惶惶不安。

cover image of news article
川普政府考慮入股三星的消息，把韓國半導體界攪動得惶惶不安。（圖：Shutterstock）

據《韓民族日報》周四（21 日）報導，儘管韓國政府表示目前尚未接到美方入股的具體要求，但業界擔心一旦美國真的提出股權要求，企業可能難以拒絕。


如果美國政府的補貼全部轉化為股份，美國政府可獲得三星電子約 1.6% 股份，幾乎相當於三星掌門人李在鎔的持股比例（1.65%）。

韓國總統辦公室發言人姜由禎周四在例行簡報會上表示，美國政府將要求獲得股權的報導毫無根據。

她解釋道：「美國政府目前正式表態的只是將英特爾獲得的補貼轉為股份，韓國企業尚未領取補貼，企業也確認沒有接到相關通知。」

考慮到韓國總統李在明將於 8 月 24 日至 26 日訪美，姜由禎推測，「在韓美談判前夕，可能有人通過製造輿論進行多方施壓」。

韓媒稱，此言暗示美方可能以此作為施壓工具，迫使韓國半導體企業擴大對美投資。

另據《華爾街日報》周四報導，知情人士透露，針對美國政府近期擬將《晶片法案》資金補助，改為以投資入股形式提供支持，台積電 (2330-TW) 高層曾討論過，如果美方要求成為股東，台積電可能考慮退還部分補助款。

文章標籤

韓國美國入股三星台積電川普補貼

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1145-0.43%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
台積電

51.35%

勝率

#指標剛跌破

中強短弱
台積電

51.35%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
台積電

51.35%

勝率

#弱勢下殺股

中強短弱
台積電

51.35%

勝率

延伸閱讀



Empty