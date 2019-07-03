〈分析〉為何上半年風險資產、避險資產全上漲？高盛給出這個原因

今年 6 月，標普 500 指數出現 1955 年以來最佳的 6 月表現，單月上漲 6.96%，美國總統川普為此還發推特「感謝總統」一番。不過投資人如果錯失美股，也不用太難過，因為無論你 6 月投資那一項資產，基本上都是上揚的。

德意志銀行指出，今年 6 月他們所追蹤的全部 38 類主要資產，在 6 月都是正報酬。德意志銀行 Craig Nicol 表示，自 2007 年以來，這種情況只出現了兩次，前一次就是今年 1 月。當時，因為股市人心惶惶，美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 還特別召集國家隊，對投資人信心喊話。

全資產齊漲的反常現象

但實際上，這麼罕見的出現頻率，正說明這件事有多反常。高盛分析師在 Alessio Rizzi 也發布報告指出，今年上半年幾乎所有資產都獲得正回報，與去年完全相反。

上半年主要資產均上漲 (圖表取自 Zero Hedge)

這在今年 5 月份，恐怕是難以想像的，儘管美中貿易的逆風，推升了避險資產的升幅，但是疲軟的經濟數據、處在高檔搖搖欲墜的股市，看起來難有生機。是什麼原因，導致上半年特別是 6 月份資產齊漲？

高盛指出，既然經濟數據、企業獲利都不是答案，那麼改變這一切的原因就只有一個—全球央行。從歐洲央行德拉吉的演說，到美國聯準會釋出的降息信號，加上高盛自己編制的工具都表明，貨幣政策是推動目前風險偏好的主因。

主要央行都朝降息前進 (圖表取自 Zero Hedge)

類似的情況，也發生在 2016 年第 1 季，但後來由於英國公投脫歐、到川普當選，央行因素才減少，全球成長預期成為關注重心，最終讓股票大漲，而債券遭到拋售—並未見到齊漲的現象。

目前，全球成長低迷，經濟狀況有助避險資產的上揚；而寬鬆的貨幣政策預期，則成為風險資產的助力，幫助股市往新高的路上衝刺。

寬鬆救股市能維持多久？

寬鬆救股市的情景，過去並不少見，1989、1995 和 1998 年，聯準會的降息動作，都讓股市及債市出現雙漲的局勢。

Fed 降息有助股債市齊揚 (圖表取自 Zero Hedge)

股市的「無基之彈」所帶來的景像，由另一個觀點來看，就是投資人並不樂於前進股市。在年初時，受到經濟疲軟影響，風險資產中領先的是防禦性股票，在成長股表現超過預期之下，幫助美股出現近 30 年來最佳的開局。但即使如此，基金經理人的股票持有部位也維持相對的低檔。

與此同時，資金也在由美股流出，過去 6 個月來，美國股市的資金淨流出來到金融危機以來最嚴重，資金主要流入貨幣市場及債券基金。

這種畸型發展下，10 年期美債殖利率來到新低，同時標普 500 指數創下新高。高盛指出，這種情況在 2016 年第 1 季也出現，央行實施寬鬆的貨幣政策，促使風險偏好也發生兩極化。

由另一個角度看，由降息所帶來的股市成長能維持多久？恐怕也很難推估。高盛也承認這一點，並強調，驅動跨資產及資產內部周期輪換的動力，最終還是要看成長表現來決定。