日經：日韓翻臉 恐拖累全球晶片供應鏈

日媒報導，由於日本政府將針對出口至韓國，用於半導體的相關電子材料，進行更嚴格的管制，業者指出，韓國晶片大廠 SK 海力士 (Hynix) 和三星的原料來源中斷，可能會間接影響到蘋果或索尼 (Sony) 等大廠。

尤其韓國三星是全球半導體產業中，記憶體晶片大廠，業界擔憂日韓關係持續惡化，恐會引發蝴蝶效應，對全球半導體供應鏈造成衝擊。

日本經濟產業省 (METI) 週一 (1 日) 宣布，將對出口至韓國的 3 項半導體材料加強管制，以向二戰時期韓國「徵用工」訴訟問題上施壓。

韓國政府回應表示，日本當局作法已違反世界貿易組織 (WTO) 的規定，並表明目前有考慮採取報復性決策回應日本，讓半導體供應商面臨新的供應瓶頸。

日本將於週四 (4 日) 開始，嚴格限制含氟聚醯亞胺 (Fluorine Polyimide)、光阻劑 (Photoresist) 及高純度氟化氫 (High-Purity Hydrogen Fluoride) 等 3 項關鍵電子材料，預計審查時間大約需要三個月，不過韓國晶片大廠通常材料庫存期限，只保留一到兩個月。

SK 海力士股價走勢圖 (圖片: Investing)

SK 海力士表示，該公司沒有超過三個月的庫存，據消息人士透露，如果晶片廠長時間不能從日本取得電子材料，晶片製造商將被迫停止生產。

過去日本政府在出口到韓國的先進材料管制上，免除了出口許可的申請等繁雜作業，讓韓國享有優惠待遇。

另一方面，三星電子則表示他們仍在評估情況，不過並無詳述。

目前日本主導著半導體主要材料的市場份額，其所生產的氟聚醯亞胺與光阻劑，各在全球擁有 9 成左右的市占；高純度氟化氫也同樣在全球擁有 7 成左右的市占率。

這波影響可能在全球蔓延，由於韓國掌握了全球 70% 的 DRAM 市場和 50% 的 NAND 閃存市場，其中三星以收入領先全球半導體市場，SK 海力士位列第三。