台灣人工智慧晶片聯盟成軍 三大策略佈局AI晶片

「台灣人工智慧晶片聯盟」(AITA)今 (2) 日正式成軍，聯盟整合聯發科 (2454-TW)、南亞科(2408-TW)、力晶、日月光(3711-TW)、微軟(MSFT-US)、華碩(2357-TW)、鴻海(2317-TW) 等 50 家半導體與 ICT 廠商，將透過建立人工智慧生態系、發展核心關鍵技術、加速產品開發等三大策略，佈局 AI 晶片市場。

台灣人工智慧晶片聯盟會員包括 50 家半導體與 ICT 廠商，IC 設計廠包括聯發科、聯詠、創意、義隆電、晶心科、鈺創、瑞昱、群聯、慧榮、神盾等 24 家，半導體領域包括聯電、南亞科、力晶、華邦電、旺宏等 5 家，封測廠包括日月光、矽品與頎邦，載板廠有同欣、欣興電子，整合系統應用與終端裝置廠商包括微軟、華碩、廣達、台達電、鴻海與研揚等。

台灣人工智慧晶片聯盟聚焦三大任務，第一，串連 AI 晶片與系統應用，建立人工智慧生態系；第二，由業界帶頭，發展核心關鍵技術；第三，制定與推動相關規格標準，加速產品開發；並將針對需求成立相對應的 SIG(Special Internet Group)，啟動與學研的連結。

台灣人工智慧晶片聯盟會長、同時也是鈺創董事長盧超群表示，AITA 盼能把 AI、設計等各種平台做大，並垂直串連，打通任督二脈，任脈是一年之內要將 AI 方法銜接到 Google、微軟等軟體語言，讓晶片能與世界級的企業銜接，打造開放的應用，督脈則是透過異質整合技術。

工研院院長劉文雄則說，台灣產業未來要往何處走，得看市場走向與自己的強項，而人工智慧是市場的走向，半導體是台灣的強項，由此可知，AI on chip 將是台灣發展藍海的方向，也是聯盟成立最大的目的。