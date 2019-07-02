新鉅科現增案以每股82.8元發行籌資20億元 明融券最後回補日

光學元件股新鉅科 (3630-TW) 今 (2) 日公布 2.5 億元現增案，每股將以 82.8 元發行，預計募集 20.7 億元，新鉅科本次籌資規模，僅次 2011 年 3 月玉晶光 (3406-TW) 的現增籌資 23.5 億元，也是今年來首宗光學元件廠籌資案。

新鉅科擬辦理 2.5 億元股本現金增資案，將在 7 月 9 日除權交易。

新鉅科目前主攻手機屏下指紋辨識鏡頭，本次辦理 2.5 億元現金增資案，將在 7 月 9 日除權交易，以每股 82.8 元發行，募集 20.7 億元資金，將用於以充實營運資金、擴建廠房、購置機器設備，新鉅科預計，在中科后里園區租地投資設廠，估計租地建廠購置機器設備等總投資金額，將達 27.3 億元。

就籌碼面來看，至上一個交易日收盤止，新鉅科仍有高達 3274 張融券單，明 (3) 日將是最後回補日。

新鉅科已公布 4、 5 月自結數，稅後純益 1.8 億元，每股純益 1.12 元，累計前 5 月稅後純益 2.81 億元，每股純益 1.76 元，較去年同期轉虧為盈。

新鉅科股價今天收盤價報 126.5 元，較前一交易日下跌 1.5 元，成交量達 1.21 萬張，為連續 3 個交易日成交量在 1 萬張之上。