機光科技4日登興櫃 投入OLED照明產品開發

機光科技 (6729-TW) 將於 4 日登興櫃，暫定興櫃價格每股 25 元。機光成立於 2001 年，主要產品為 OLED 有機發光二極體材料及 OPV 有機太陽能電池材料的開發與合成，客戶遍布全球 71 個國家，幾年前開始投入 OLED 照明產品開發，預計今年下半年就會有產品推出，帶動營收。

機光表示，目前公司營收主要來自 OLED 材料，銷售對象則為學術研究機構及面板廠，占比約 60-70% 及 30-40%，包含韓國三星、LG、日本 SONY、中國 5 大面板廠及台灣友達 (2409-TW)、萊寶、智晶都是客戶。

機光表示，未來公司將主要劃分為 OLED 材料及 OLED 照明兩塊業務，材料主要應用於顯示器面板，產品涵蓋手機、電視、穿戴裝置、VR 及 AR，而照明業務則將應用在燈具，如車用外裝的車尾燈及車用閱讀、氣氛燈。

材料部分，機光表示，主要產品有 OLED 有機發光二極體材料、OPV 有機太陽能電池材料，銷貨占比分別為 50.27 及 48.86，目前材料月產能為 1 噸、昇華後產品月產能約 300 公斤，產能稼動率約 3-4 成，因昇華及材料製作有困難，產品是以公克計價，毛利相對高。

機光表示，將持續朝 OLED 照明布局發展，瞄準汽車 OLED 照明面板，包含普通白光、應用在車尾燈及煞車燈的紅光，預計下半年將新增產線，OLED 具有耗電量低、製成結構簡單、無視角問題、可軟化性、可滿足穿戴式需求的特性，目前僅有 3 間廠商有能力製作 OLED 照明的相關產品。

機光表示，隨著照明技術的發展以及全球節能趨勢的帶動下，LED、OLED 等固態照明技術已超越傳統照明，預計 2020 年市場滲透率將突破 6 成，將超過 1800 億美元規模，其中 OLED 照明市場預期 2023 年可望突破 67 億美元，約占照明市場 3.4%。

機光科技 2018 年合併營收 1 億元，近 5 年毛利率均維持在 55%-75% 之間，實收資本額新台幣 2.5 億元。