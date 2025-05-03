〈台幣強升〉半導體業收費以美元計 恐壓抑獲利表現
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-03 09:46
新台幣兌美元匯率昨日強升 9.53 角，單日升幅達 3%，震撼市場，市場也擔憂新台幣強升不利電子半導體業出口，並對台積電 (2330-TW)(TSM-US)、聯發科 (2454-TW) 與聯電 (2303-TW)(UMC-US) 等業者獲利產生負面影響。
台積電表示，公司幾乎所有營收以美元計價，隨著新台幣兌美元匯率走強，對以新台幣表達的營收及獲利可能造成不利影響，預計新台幣兌美元每升值 1%，會造成營業利益率下降 0.4 個百分點。
聯發科年報中描述，公司匯率風險主要受美元匯率波動影響，當新台幣對美元升值 0.1%，對公司 2023 及 2022 年之損益將分別減少 4,489.7 萬元及 3,138.2 萬元。
聯電指出，新台幣兌美元匯率升值將影響獲利表現，不過，影響程度較低，新台幣每升值 1%，估計將影響毛利率約 0.4 個百分點。
前知名外資分析師陸行之即預告，下周開始，分析師將要開始計算若美元兌新台幣升值到 30-31 元，對台積電、台灣半導體與科技行業營收、獲利的影響，還有對其持有龐大美元資產的影響。
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