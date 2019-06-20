日媒：受華為減產影響、美光在日投資踩剎車

根據日刊工業新聞報導，受到美國華為禁令影響，美國半導體大廠美光 (Micron)(MU-US) 似乎在日本廣島的新廠投資計畫放慢了腳步。這回美國政府向中國華為使出殺手鐧，使得華為的出貨量銳減元氣大傷，也對其供應商的業績帶來了不少影響。

(圖片：Investing.com)

美光位在日本廣島的 DRAM 工廠 Fab 15，採用最先進的製程技術，而最新的生產廠房「B 棟」也才剛於 2019 年 6 月 11 日落成啟用。該廠房的無塵室較原先擴張了 10%，計畫投入新一代 DRAM 的生產，盼能追上全球龍頭韓國三星電子的腳步。

然而在已動工的「F 棟」廠房方面，則據傳有部分的擴建工程，將依原定計畫向後延展 7 個月之久。

F 棟生產廠房採上下層的兩段式構造，原本計畫會在 2020 年 7 月完成整棟廠房的興建工程。若消息來源的說法正確，則廠房上層部分的完工日期，將向後延展至 2021 年的 2 月。

美光原本表示在今後數年，將於廣島工廠投資數十億美元，然而在美中貿易戰的影響下，其投資計畫也似乎不得不作出調整。

在全球半導體的市占上，美光排名第 4；而在 DRAM 的市占方面，美光則是排名第 3。在 2013 年買下了昔日的爾必達 (Elpida) 後，美光也在當時承接了今日的廣島工廠。

美光計畫在 2019 年中期，將於廣島工廠展開 1Z 奈米製程的次世代 DRAM 生產。而包含上述興建中的 F 棟廠房，美光還計畫在今後三年內，於新進的技術人員方面，增聘 500 名社會新鮮人。