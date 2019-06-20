戴爾、英特爾等科技廠 聯名反對筆電平板關稅加徵

戴爾 (DELL-US)、惠普 (HPQ-US)、微軟 (MSFT-US) 和英特爾 (INTC-US) 等科技大廠在週三 (19 日) 表示，反對美國川普所提出的將筆記型電腦和平板電腦納入將課徵關稅的中國商品當中。

這 4 家企業在網路上發布的一份聯合聲明表示，美政府對這些商品課徵關稅的舉措將損害到消費者和整體產業，並且也不會解決美國貿易代表處 (USTR) 所希望的能改變中國貿易行為的問題。

在聲明當中援引美國消費者技術協會 (Consumer Technology Association) 近期的一項研究報告指出，若美政府實行關稅，將使筆記型電腦和平板電腦的在美國的售價至少提高 19%，筆記型電腦的平均零售價格將提高 120 美元，恐影響到市場消費意願。

「這種規模的價格上漲，可能使筆記型電腦完全無法滿足我們注重成本的消費者的需求。」聲明中也指出，價格上漲可能將在高峰連假期間和返校季節期間發生，都將大幅影響銷售。

此外，微軟、任天堂 (7974-JP) 和索尼 (6758-JP) 則在另一份聲明中表示，若美國政府對電玩遊戲機施加關稅，將可能會扼殺創新、損害消費者、並使數以千計個工作崗位面臨風險。

美國貿易代表署 (USTR) 從 17 日開始展開為期 7 天的聽證會，並邀請美國零售商、製造商和其他企業相關人士來針對美國總統川普對中國 3000 億美元的商品再度施加關稅的計畫提供建議。聽證會將於 6 月 25 日結束，可能的關稅則將會在 7 月 2 日之後生效。