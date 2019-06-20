黑色特斯拉下月開始漲價 需多付1000美元

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 在週三 (19 日) 的一則推文中表示，下個月開始黑色特斯拉將額外收取 1,000 美元的費用。這是該汽車製造商為實現盈利而進行的最新價格調整。

長期以來，黑色和白色版本的特斯拉一直是消費者無須額外給付塗料費的基本色款，然而，根據馬斯斯的推文顯示，黑色特斯拉將在 7 月份開始調漲一千美元，價格與銀色版特斯拉相同。此外，馬斯克也在後續推文中表示，基本的白色將成為唯一的免費基本色款。該公司沒有為這項改變提供任何進一步的說明。

馬斯克在推文中表示黑色特斯拉將額外收取 1000 美元 (圖片：techcrunch)

報導中認為，特斯拉此次的漲價是為了提升的第二季末的銷售額所做出的調整。在今年 4 月，特斯拉表示，由於車輛成本和價格調整等原因，該公司第一季虧損超出預期，為 7.02 億美元。

爾後近幾個月，為增加各部門營收，特斯拉也加強了遊戲領域的銷售與宣傳。該公司在週二發布了車載遊戲《Beach Buggy Racing 2》，此外還推出了一項促銷活動，邀請玩家試用體驗。

與此同時，特斯拉也表示，即將到期的抵稅優惠也可能會對該公司的銷售產生影響。

根據現行美國政府的租稅優惠方案，每一家汽車製造商的電動車銷量若在 20 萬輛以內，購車的客戶便可以享有每部車折抵 7,500 美元稅收的優惠。不過在 6 月 30 日之後，稅收的抵免將降至 1,875 美元。