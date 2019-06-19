若中美貿易戰持續 這兩個歐洲國家將受惠

奧地利央行總裁 Ewald Nowotny 昨日 (18 日) 表示，儘管中美貿易戰將持續，但歐洲可能會從中獲利，成為這場戰役下的受益區域。

巴克萊 (Barclays) 也同樣認為，歐元區的法國與德國，將可能是中美戰役下的贏家，其中汽車與化工產業將可望受益。

目前全球升溫的貿易壁壘，是 ECB 擔憂的問題，然而身為 ECB 會員 Ewald Nowotny 在一場採訪中談到，他認為歐元區仍然有些機會。

Ewald Nowotny 認為，歐元區和其他國家一樣，都受到中美貿易戰的波及，不過在這場衝突下，仍有許多可能，「有失必有得」，許多產業仍將可能受惠。

「貿易轉移」可能是其中一種。Ewald Nowotny 表示，美國持續貿易壁壘，將可能使許多國家的貿易關係轉向歐洲。例如中國可能擴大與歐洲的貿易合往來，或在技術上有合作。

Barclays 經濟學家 Christian Keller 對歐元區也有相同看法。她認為，若美國對中國剩下的 3000 億美元商品全面提高關稅，那麼歐元區的法國與德國，將可能是中美戰役下的贏家。

Christian Keller 表示，根據對中國進口品的研究，法國、德國與英國，可能是「美國替代」之下，受惠效果最顯著的國家。「若中國轉向其他國家買東西，這些國家將會受惠。」Christian Keller 強調。

德國汽車產業發達 巴克萊認為可能在中美貿易戰中受惠 (來源: AFP)

Christian Keller 指出，在全面加關稅後，預期中國自美國進口將縮減 30%。「美國替代效果」可望使歐盟出口至中國成長，約達 GDP 的 0.1%，特別是在汽車，以及化學產業。

事實上，在 2016 年川普上台後，大西洋貿易問題就不斷浮現，包括美國對歐洲鋼鐵進口增加關稅，跨大西洋貿易及投資夥伴協議 (TTIP) 的談判也陷入僵局。中美貿易戰的持續，也可能進一步改變美國與歐州之間的關係。