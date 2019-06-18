貿易戰害美元變貴 前4月美元投資型保單買氣大腰斬

金管會今 (18) 日公布，今年前 4 月的美元投資型保單保費收入為 13.78 億美元，比起去年同期，大舉腰斬，主要是今年首季受到美中貿易戰影響，美元變貴，連帶也影響美元保單的投保買氣。

據金管會統計，外幣保單新契約保費收入折合約新臺幣 2027.68 億元，年減 16%；其中，投資型保單折合約新臺幣 629.78 億元、占比約 37%；傳統型保險折合約新臺幣 1397.9 億元、占比約 69%，年減 2%。

若以各公司銷售狀況來看，投資型外幣保單的新契約保費收入前三名依序為：法國巴黎人壽、南山人壽、保誠人壽。傳統型外幣保單新契約保費收入前三名依序為：國泰、新光、富邦人壽。

幣別部分，主要為美元、澳幣及人民幣保險新契約，美元保單新契約保費收入約 56.99 億美元，其中，投資型保單約 13.78 億美元、占比約 24%，較去年前 4 月同比大舉衰退 50%；而美元傳統型保單約 43.21 億美元、占比約 76%，年衰 7%。

如果各公司銷售美元保單來看，投資型美元保單的新契約保費收入前三名依序為：法國巴黎人壽、南山人壽、富邦人壽。傳統型美元保單新契約保費收入前三名依序為：國泰、富邦、新光人壽。

其餘澳幣保單新契約保費收入約 3.96 億澳元，其中，投資型保險約 1.35 億澳元、占比約 34%，年減 36%；傳統型保單約 2.61 億澳元、占比約 66%，則逆增 26%。

人民幣保單新契約保費收入約 24.50 億人民幣，其中，投資型保險約 23.23 億人民幣、占比約 95%，年增 0.5%；傳統型保險約 1.27 億人民幣、占比約 5%，年減 9%。