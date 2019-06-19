無視美國制裁 中國仍暗中向伊朗買油　

儘管中美貿易戰延燒、美國制裁伊朗，中國的液化石油氣 (LPG) 買家似乎仍持續跟伊朗交易，像是改不掉的「習慣」。

黑：中國 LPG 總進口量 紅：中國自美國進口 LPG 量 (來源: Bloomberg)

中國是全球液化石油氣需求大國，用於塑化、燃料等產業。在中美貿易戰開打前，有 5 分之 1 的進口來自美國，但自去年底開始，中國買家不跟美國買了，自美國進口趨近於 0。

相對地，中國轉向伊朗購買。統計 4 月份中國的液化石油氣進口，有 3 分之 1 就來自伊朗。

據巴黎原油追蹤機構 Kpler SAS 表示，儘管 5 月份起，美國再度制裁伊朗，但有證據顯示，中國買家依然向伊朗進口。Kpler SAS 觀察， 5 月及 6 月，至少有 4 艘超大型的油輪，裝載伊朗的液化石油氣，前往的目的地，就是中國。估計約等於 8000 萬美元的石油氣。

Kpler SAS 的液化石油氣分析師 Ilya Niklyaev 表示，中國正用各種方法，企圖隱瞞他們的行動。「他們企圖關閉油輪追蹤器，或是發出錯誤的油輪目的地訊息，並且標示石油氣的來源是沙烏地阿拉伯或科威特等。」Ilya Niklyaev 補充說明。

橘: 伊朗 LPG 出口至中國 藍: 伊朗 LPG 出口至其他國家 (來源: Bloomberg)

若從伊朗的出口方面來看，Kpler SAS 預估，伊朗出口的液化石油氣中，中國就佔 8 成，約當 34.6 萬噸。預期 6 月份伊朗出口量將達 40 至 50 萬噸，也就是說，這幾周將有至少 8 艘超大型的油輪會在伊朗裝載液化石油氣。

事實上，在美國制裁伊朗後，中國石油氣買家正陷入困境。他們強調，貿易戰與地緣政治因素已經打亂了全球原物料供應鏈。若要避免與美國的制裁相衝突，他們必須轉向更昂貴的地區買油，如中東或者非洲。

中國外交部長王毅上個月會見伊朗外交部長，公開表示，中國堅決反對美國單方面的制裁，似乎是在保障石油氣進口的作法。昨日 (18 日) 王毅也公開呼籲，美伊雙方保持克制，美國應該改變極限施壓的做法。