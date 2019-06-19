G20 中美雙方真的能有「進展」嗎？

昨日 (18 日) 美國總統川普與中國國家主席習近平通電話，確定雙方將在本月底的 G20 高峰會進行會晤，美中貿易關係似有好轉。在川普展開連任競選活動前夕，發出這項好消息，讓市場一片歡欣股舞。但中美貿易真的能有巨大的進展嗎？

的確，長期而言，貿易戰持續打下去，對雙方經濟的傷害是顯而易見，最近的經濟數據已經逐漸反映，加關稅所帶來的負面影響。科技業間的供應鏈受到封鎖，也使雙方都將承受損失。

從純粹經濟的角度來看，沒有一方會想要金融市場崩盤，經濟落入衰退。這種「尾端風險」將造成美國、中國甚至全球一場災難。

然而，這場貿易戰從來不只是經濟考量。

AXA Investment Managers 的經濟學家 Aidan Yao 認為，雙方政治的角力，也許才是這場貿易戰的關鍵。

美國指控中國最多的，是在人權議題、智慧財產權，以及 5G 涉及國家安全議題上。但習近平不太可能在人權問題上妥協，更不可能放棄黨的體制。政治上很難出現雙方滿意的協議。因此，Aidan Yao 認為，G20 上雙方仍有可能再次談判破局，全面加關稅的機率是很高的。

那經濟上的損失呢？

Aidan Yao 認為，在雙方心中可能是其次。而且，經濟可以靠政策刺激來提振。

貿易戰開打以來，川普就不斷向 Fed 主席鮑爾施壓，要求 Fed 不要升息，並宣稱歐元的低利率已為歐盟帶來比美國還好的優勢。Fed 本月初也終於鬆口，若貿易戰進一步衝擊經濟，不排除降息可能。

同樣的，北京當局也為了刺激基礎建設，放寬地方政府專項債的使用範圍。只要符合條件的重大專案，專項債都可以投入。儘管效果如何還很難說，但政府擴大刺激的方向，是很明確的。

中國人行行長易剛也曾表明，貿易戰若惡化，人行有足夠的工具與空間應對，已經做好人民幣可能貶破市場心理防線的準備。

在打了長達 1 年的貿易戰，雙方的會晤的確備受關注，但結果如何，可能還是得繫好安全帶，準備迎接顛頗的旅程吧。