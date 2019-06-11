美國下一輪衰退期將至？專家：黃金牛市有望來臨

一般而言，大家都認為在經濟衰退時期，投資黃金的獲利表現並不會特別好，但回顧過去歷史資料可以發現，跟其他原物料比起來，黃金不但相對穩健，在衰退期結束之前就出現反漲，即使美元升值，也無礙其漲勢。有投資專家認為，下一段美國經濟衰退期，可能就是屬於黃金的牛市。

投資專家 Austrolib 在《Seeking Alpha》撰文分析，近來市場對於美國進入衰退的討論愈來愈多。才不過去年年底，大家還在期待聯準會升息 2 碼，半年過去，現在已經認為 7 月份有一半機率會降息。原本只有空頭派還在堅持升息循環已經結束的看法，但連美國 10 年期公債殖利率都降到今年來低點，似乎又對衰退觀點投了一票。而在目前美債殖利率曲線反轉情況下，美國的關稅主義只會雪上加霜。

(圖: Bloomberg)

在過去美國經濟衰退期間，大家對於金價表現的回憶可能都是「不怎麼樣」，但分析認為，在衰退開始的前幾個月，金價確實會跟著下跌，但如果考量完整的經濟衰退期間，那麼黃金表現是比其他原物料來得好。

從下圖可以看出，過去一年來，追蹤原物料指數基金 (黑線) 與 SPDR 黃金指數 (橘線) 相較，金價還能維持相對穩定，但原物料就相差甚多了。而投資人士認為，既然在強勢的原物料賣壓之下黃金還能穩住，待原物料回漲之時，黃金表現應該更加傲人。

(圖: Bloomberg)

若美國進入下一個衰退循環，黃金的表現可能會如何？可以從 3 個方向來看。

美元的動能

回顧 2008 年衰退循環前期，美元指數位於歷史低點 71、金價漲破 1000 美元心理關卡，原物料指數與油價都處於歷史高位，然而當時的經濟巨變輕易讓此反轉。此後，美元升值 35%、原物料跌至 1970 年代能源危機後僅見的低點，債券收益比黃金還差，而黃金用了 8 年時間築底。

如今市場面對的則是相反的情況，金價從 2012 年開始打底，美元指數則上漲重新回到接近 100 的水位。近年來支撐美元的動力，一部份來自於美國與歐盟間的利差，因為歐盟從 2013 年進入負利率時代，賣歐元、買美元有利可圖。但如果美國展開降息，那麼這部分的動能肯定有所消減。

全球貿易環境

不只對中國展開關稅戰，美國對許多其他國家產品也都計畫提高關稅。眾所周知，高關稅對經濟與消費的影響並不令人樂觀，而不穩定的全球環境，讓投資人本能的尋找避風港。如今，金價面對的風險可能還高於有利因素，因為只要貿易戰有任何緩解的跡象，就能讓金價短線下挫。

負利率的歐元區

分析也認為，歐洲的負利率情況，使得歐元區債券並不是最理想的投資目標，若是債券到期，投資人面臨的就是虧損。為了避免這樣的情況發生，投資人需要及早變現。相對的，黃金沒有利率問題。若是歐洲債市出現逃命潮，而資金都湧向某個安全資產時，造成的價格波動將會十分可觀。