貴金屬盤後─美國股市反轉走低 避險買盤支撑黃金收高1.90美元

黃金週二收高，收復了早場的跌幅。美國股市轉弱，黃金獲得避險買盤支撑。

分析師說，貿易與關稅談判，近來壓低了黃金價格。隨後川普政府取消了墨西哥關稅，黃金反彈。因英國脫歐問題叢生，中美談判未有結果，且投資人等待本月稍後的 G20 會議，黃金可能於 1315 至 1350 美元範圍進行整理。

6 月黃金上漲 1.90 美元，或 0.1%，收於每盎司 1331.20 美元。本月以來，黃金上漲約 1.6%。

分析師說，若 Fed 維持鴿派立場，且中國拒絕上談判桌，則黃金於 6 月及 7 月初，可能下跌至 1313 美元，而後至 1291 美元。中國購買黃金，正快速用盡現金。若下一季情況不變，黃金於夏季可能見到 1273 美元。

黃金早場下跌，中國政府說，支持地方政府發行債券，推升經濟成長。全球股市因而上漲，對黃金構成壓力。

黃金期貨週二收盤前，美國股市反轉走低，黃金因而獲得避險買盤，價格反彈。

週一，黃金於九個交易日來，首度下跌。股市持續上漲，美元與債券殖利率反彈，使得黃金受到壓力。

上週，因投資人預期聯準會 (Fed) 於今年稍後將會降息，債券殖利率大幅下滑，黃金則獲得支撑。

中美貿易談判缺少進展，但投資人並未在意。分析師說，這可能反應投資人樂觀預期協定將能達成。

美國今日公布 5 月生產者物價指數 (PPI) 上升 0.1%，符合預期。對黃金市場少有影響。

其他金屬交易方面，7 月白銀上漲 10.1 美分，或 0.7%，至每盎司 14.74 美元。

7 月白金上漲 9.10 美元，或 1.1%，至每盎司 814.30 美元。9 月鈀金上漲 2.40 美元，或 0.2%，至每盎司 1389.20 美元。7 月銅上漲 1 美分，或 0.4%，至每磅 2.672 美元。

