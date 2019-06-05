扣上安全帶！金價油價走勢揭示 嚴重熊市要來了！

由於市場擔憂全球成長放緩以及關稅可能削減能源需求，原油期貨價格盤旋在熊市水準。

與此同時，黃金期貨價格則一直朝不同方向發展下去，一些讓原油期貨交易備感壓力的因素，則支持了黃金期貨交易連續上漲 5 個交易日，使黃金登上一年多來未見的高點。

金價大漲配上油價大跌，這麼大的分歧程度也很少見，這多年來對廣泛市場帶來令人討厭的後果，從下圖可知：

該圖表來自 Crescat Capital 的 Tavi Costa 推特。

他本週在推特上發文，「除此以外，歷史上僅有 3 次貴金屬大漲而石油大跌，這 3 次都發生在嚴重的熊市和經濟衰退期間。大夥們，安全帶繫緊了！」

Costa 解釋，目前的宏觀經濟狀況非常像 2018 年第四季拋售潮的開端。

「黃金對石油比率飆升，銅價整個潰堤，企業利差擴大，信貸市場正尖叫經濟衰退即將到來......Fed 超鴿派理論只是讓這一串越來越長，在商業週期的後段降息，這從來不是看漲跡象，這再次證實我們一再指出的許多看跌的宏觀信號，在面對各處資產泡沫時，經濟狀況正在疲弱化。」

Crescat 去年表現非常搶眼，他妥善利用了 12 月的市場暴跌，讓他旗艦避險基金回報率達 41%，使其公司成為彭博表現最佳排行榜上的前 2 名之一。

雖然對 Crescat Capital 來說，今年情況更艱困，但在今年初股市反彈後，其投資長 Kevin Smith 堅信晶片股會朝他的方向走跌，近期石油和黃金的走勢也不會動搖。

「股市容易受到看漲情緒影響，週期市場的晚期會出現投機力道，這種典型的投機行為不會看日益惡化的經濟數據，只顧著看中美有沒有達成協議，太多人只想要趁機搭上這班列車，稍微搭久一點，不會被股市估值過高的說法嚇到。」