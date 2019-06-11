貴金屬盤後─股市與美元上漲 削弱避險買盤 黃金收低16.80美元

黃金期貨週一下跌，結束了連續九天的漲勢。資金轉向投入股市與美元，黃金買盤大減。

分析師說，近來漲勢後，投資人獲利了結，黃金因而回檔。投資人的風險胃口改善，削弱了黃金的避險買盤。

8 月黃金下跌 16.80 美元，或 1.3%，收於每盎司 1329.30 美元，結束了連續九天的漲勢。

美國，中國與墨西哥之間貿易緊張，引發全球經濟成長擔憂，投資人因而預期聯準會 (Fed) 今年將降息超過一次，黃金近來因而上漲。

上週五，美國公布就業報告意外疲弱，有利 Fed 降息，拉抬了黃金上揚。

上週五晚間，美國決議不對墨西哥商品加徵關稅，推升了全球股市上漲。週一，美國股市持續上漲，黃金因而受到壓力。週日，G20 國家財政部長誓言維護全球經濟成長，亦有助股市上漲，對黃金屬利空。

分析師預期黃金目前可能狹幅整理，交易介於 1315 至 1350 美元之間。

美元指數今日上漲 0.2% 至 96.762。美國 10 年期債券殖利率上升 5.7 基點至 2.138%。該二因素對黃金均構成壓力。

7 月白銀下跌 39.2 美分，或 2.6%，至每盎司 14.639 美元，7 月銅上漲 1.3% 至每磅 2.662 美元。7 月白金下跌 0.1% 至每盎司 805.20 美元。9 月鈀金上漲 2.3% 至每盎司 1386.80 美元。