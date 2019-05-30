黃金十年一遇的機會來了？大多頭：看好金價有機會衝5000美元

看漲黃金的大多頭又多了一位，而他的目標價位甚至比其他人高得多。

Electrum Group 董事長兼執行長 Thomas Kaplan 接受《彭博》電視訪問時表示，黃金新的 10 年多頭即將開啟，受到經濟基本面因素影響，金價將上揚至 3000-5000 美元。

不過，雖然 Kaplan 看漲黃金長期表現，但他認為，近期人們可能還會見到金價處於掙扎。

他說：「你可能很容易看到金價下挫 100 美元，但此後能掀起一波漲勢，上漲幾千美元。」

在他發言其間，金價近日在狹幅區間擺盪，在支撐點每盎司 1270 美元與阻力的 1300 美元之間來回。儘管在美中貿易緊張局勢加劇後，帶動避險資產需求，使美債殖利率跌至 2017 年 9 月以來的新低點，但黃金表現仍乏善可陳，雖上漲但仍未改變趨勢。

黃金日線走勢圖 (今年以來表現)

6 月黃金期貨週三上漲 0.3%，收於每盎司 1281 美元。除了貿易戰因素仍占據頭條之外，德國公布的 5 月失業率意外上升，義大利與希臘和歐盟因財政紀律問題衝突上升，英國仍不知道要如何以平穩的方式脫離歐盟。

Kaplan 只是近來表態支持黃金的其中之一，多位明星分析師近期發表看多金價的言論。此外美國證券交易委員會的文件顯示，全球最大的橋水基金 (Bridgewater Associates)，在今年第 1 季增持了 SPDR Gold Shares 和 iShares Gold Trust，看漲黃金後市。

Greenlight Capital 創辦人 David Einhorn，近日在 Sohn 投資會議期間，也重申對黃金的支持。他說，他持有黃，而且不打算賣掉，甚至希望可以永遠不需要這麼做。

DoubleLine Capita 創辦人 Jeffrey Gundlach 在這次會議，表明自己對黃金的長期關注。他表示，他喜歡黃金，而且從交易價格在 300 美元時就已經買入。