外資看可成下半年 毛利率將持續有壓

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 昨 (10) 日公告 5 月自結數，營收月增逾 26%，雙率也較 4 月走揚。外資出具報告指出，可成 6 月營收雖將續揚，但第 2 季毛利率表現持續有壓，預估毛利與價格壓力將延續到下半年，使下半年毛利率低於 2011 至 2017 年的 4 至 5 成水準。

日系外資認為，在智慧型手機出貨回歸正常水準之下，可成 6 月營收仍將續揚。獲利表現方面，5 月毛利率已來到 27.3%，較第 1 季的 25.4%、及 4 月的 17.7% 提升，但仍持續受到價格壓力影響，使毛利率水準低於市場預期的第 2 季整體估值 29%，且在 iPhone 需求疲弱與競爭激烈下，毛利率表現持續有壓。

日系外資指出，由於 iPhone 新機金屬機殼規格設計升級有限，毛利與價格壓力將會延續到今年下半年，且在同業進逼金屬機殼市占之下，下半年可成可能僅能維持既有的 LCD 版本鋁金屬機殼訂單，預期下半年毛利率將為 36%，低於 2011 至 2017 年的 4 至 5 成水準，維持持有評等，目標價 195.5 元。

美系外資認為，可成 5 月營收符合預期，成長動能主要來自筆電與平板機殼產能利用率的拉升，手機機殼業務仍疲弱。外資並指出，從 4 月與 5 月營益率表現來看，可成第 2 季利潤表現，仍持續受到價格衰退壓力、及產能利用率位處相對低檔影響，維持減碼評等，目標價 190 元。

可成 5 月合併營收 54.65 億元，在產能利用率提高帶動下，營收月增 26.56%，年減 21.38%，毛利率 27%，營益率 15%，雙率均較上月成長 9 個百分點，稅前盈餘 30.24 億元，月增 3.27 倍。