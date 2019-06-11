再闖10600驚驚漲？鴻海法說PK外資賣壓

吃完粽子，台股果然夠力! 昨日上演開高走高，以上漲 157.27 點、10566.47 點作收，成交值 1072 億元，雖然成交量能僅千億元水準，但昨日是台股重要的關鍵長紅，一口氣衝過 10520 點與月線等重要關卡，台股續往 10600 點挺進? 驚驚漲比急漲好，投資人才有搭轎賺錢的機會，而今日的重頭戲，則是鴻海法說會 PK 外資賣壓！關鍵點位為 10549、10574 與 10612 點。

台股昨日一舉闖過 10520 點關卡，10520 可視為 10500 點關卡護城河，如在此一關卡之上，10549、10574 點為 10600 點關卡中途站，站上 10612 點，才算正式收復 10600 點，昨日拉出長紅後，如遭遇獲利調節賣壓，今日最好能守住 10520 點，否則 10500 點關卡恐仍將被來回測試，下檔 10473 點就不宜再失守，否則短多控盤力道恐有疑慮。

今日的重頭戲，將是鴻海法說會，在電子三王之中，最弱勢為大立光，其次為鴻海，均被壓制在均線之下，但鴻海並未破低，鴻海法說前，外資未給好臉色，但投資人可靜觀股價走勢，如能在法說後力抗外資賣壓成功，鴻家軍也可望再度接棒墊高台股指數，至於台積電部分，隨 ADR 續漲，今日也不能示弱，搭配 5 月業績回溫，務必得挺住月線。

另外台股 5 月營收出爐，到目前為止，已有 70 家上市櫃公司 5 月營收創下歷史新高，並散見各族群，非電子族群的比重也拉高，時序進入 6 月中，法人第 2 季作帳行情為現在進行式，其中業績亮眼，且法人已有佈局者，雀屏中選機率大增，5 月業績創高，且法人有在照顧的個股，為近期可留意的標的。(訊息僅供參考，請勿做為買賣股票之依據)