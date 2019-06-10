〈進出口統計〉台商回流躲貿易戰衝擊 我對美出口值創單月歷史新高

美中貿易戰牽動我對外出口市場表現，根據財政部統計，5 月對美國出口持續創新高，單月出口額達 39.4 億美元為歷年單月新高，占總出口比重達 14%；但對中國、香港與歐洲出口則同步下滑，其中對陸港出口額 110.3 億元，年減 6.9%，降比已經跌破 4 成。

美中貿易戰掀起台商逃難潮，紛紛轉移生產基地，觀察我對主要市場出口表現，包括中國、香港、東協、歐洲等市場皆同步下滑，以 5 月來看，我對歐洲出口額年減 11.2%，累計前 5 月年減幅約 4.1%。

另外，對中國香港 5 月出口總額 110.3 億美元，年減 6.9%，累計前 5 月出口總額 501.2 億美元，較去年同期減少 9.8%，不僅出口值下滑，連比重也跌破 4 成以下，出口中國比重約 38.6%，為 14 年來次低。

反觀對美國出口則逆勢成長，5 月出口總額 39.4 億美元，較去年同期增加 8.6%，連續 32 個月正成長；累計前 5 月出口額 181.54 億美元，較去年同期增加 17.2%，占整體出口比重約 14% 創 13 年來新高。

財政部統計處處長蔡美娜表示，受到美中貿易戰影響，促使資通廠商為了降低高關稅衝擊，紛紛將產線移回台灣，因而帶動我對美出口持續成長，在主要市場中一枝獨秀。

至於美國封殺華為是否對台廠供應鏈造成衝擊進而影響出口表現？蔡美娜認為，以目前情勢來看半導體龍頭台積電仍持續供貨給華為，因此出口表現還不甚明確，她認為，即便未來華為出貨量下修，但智慧型手機的相關需求可望由其他國際品牌填補，台灣供應鏈仍有機會受惠。