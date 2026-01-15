看好3大關鍵助攻！渣打上修2026台灣GDP成長率至3.8%、中國GDP成長率4.6%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-15 10:59

渣打集團全球研究部今 (15) 日發布最新經濟展望報告，預估 2026 年全球經濟將維持 3.4% 的穩健成長速度，表現與 2025 年持平。渣打集團大幅上修今（2026）年台灣 GDP 成長預測至 3.8%，相較於原先預估的 2.5% 顯著提升，主要驅動力來自於全球人工智慧（AI）需求的強勁成長、企業提前出貨效應，以及國內消費復甦的持續回升；同時也調高對中國原先的預測從 4.3% 至 4.6% ，主因在於財政與貨幣政策的持續支持，以及國內對於消費的日益重視。

看好3大關鍵助攻經濟！渣打上修2026台灣GDP成長率至3.8% 中國也調高至4.6%。（圖： utterstock)

渣打集團分析指出，全球 AI 需求的不斷擴大，有效帶動台灣半導體相關產業的出口與投資表現 。儘管市場持續關注台美貿易談判的後續進展，但目前台灣出口尚未受到美國關稅政策的重大負面影響，關鍵在於台灣約三分之二的出口產品，主要為半導體及電腦相關產品，暫時被排除在對等關稅之外 。此外，渣打集團同步將 2027 年台灣 GDP 成長預測上調至 2.7% 。

針對全球經濟前景，渣打集團認為 2026 年各市場仍面臨較高風險，包含貿易政策的不確定性、地緣政治局勢及金融市場調整的擔憂 。2025 年的經濟成長主要由貨幣政策支持與提前出口效應所帶動，隨著各國央行降息週期接近尾聲，預計政策重心將由貨幣轉向財政支出與投資驅動，而消費需求則維持重要支撐 。

在主要經濟體的部分，渣打集團將美國 2026 年的經濟成長預期由 1.7% 上調至 2.3% 。這主要受到企業減稅政策及 AI 應用競賽的推動，預期企業投資與支出將呈現強勁成長 。美國勞動力市場預計於今年下半年開始復甦，企業也將逐漸適應更高的關稅水平，進而提升生產力 。然而，美國政策的不確定性仍是關注重點，包括期中選舉期間的政策走向、聯準會領導層更迭及貨幣政策面臨的政治壓力，都可能成為金融市場與經濟波動的根源 。

中國大陸方面，渣打集團將 2026 年經濟成長預測由 4.3% 上調至 4.6% 。上修主因在於財政與貨幣政策的持續支持，以及國內對於消費的日益重視，有助於經濟轉型為更平衡、由科技創新驅動的成長模式 。雖然中美貿易暫時休戰與出口市場多元化支撐了中國大陸的表現，但考量到美國期中選舉臨近，中美貿易關係的風險依然維持高檔 。

至於亞洲整體區域，受到去年美國出口強勁的帶動，出口導向型經濟體的成長表現超出預期 。儘管提前出口帶來的利多可能在 2026 年逐漸減弱，且部分市場如泰國、菲律賓可能受政治不確定性影響，但在強勁消費支出與投資動能的支撐下，亞洲大部分區域的經濟成長預計仍將維持穩健 。

渣打集團全球主要經濟體 GDP 成長預估

市場 / 年度 2026 年 2027 年 全球 3.4% 3.5% 台灣 3.8% 2.7% 美國 2.3% 2.1% 中國大陸 4.6% 4.5% 日本 0.9% 0.8% 歐元區 1.1% 1.6%