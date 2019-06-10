匯兌利益進補 六大壽險前5月合賺逾600億元 南山人壽為進步王

六大壽險公司 5 月獲利全數出爐，受到新台幣 5 月大幅貶值近 2.3%，創下 2015 年 8 月以來單月最大貶幅，在新台幣貶值助攻下，大部分壽險公司多有匯兌利益進補，其中，南山人壽、中國人壽為「唯二」兩家累計獲利同比為正成長的公司，南山人壽更是進步王，但新光人壽累計獲利腰斬，則為退步王。

六大壽險公司前 5 月合計稅後純益已超過 600 億元，但比起去年同期的 716.22 億元，仍年衰 15.7%。

新台幣 5 月大幅貶值，由於各壽險公司海外投資在今 (2019) 年首季已機動調降傳統避險比重，因此出現大量匯兌利益，其中，國壽單月匯兌利益 148 億元，創歷史新高；富邦人壽匯兌利益也有近 70 億元；新壽則因為新台幣雖有匯兌利益，卻敗在人民幣匯損，使得新壽匯兌利益僅有 3.8 億元；台壽則出現匯兌損失 1.6 億元。

在匯兌利益大進補之下，國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、中國人壽、南山人壽、台灣人壽 6 大壽險公司 5 月單月和計稅後純益為 216.03 億元，比起去年同期的 91 億元，大舉成長 137%。

進一步觀察個別公司外匯準備金狀況，國壽 5 月提列 89 億元、餘額 294 億元；富邦人壽 5 月增提 45.9 億元外匯準備金，創歷史新高，截至 5 月底，外匯價格變動準備金餘額為 146 億元；新壽增提外匯價格變動準備金 43 億元，累計餘額已達 119 億元；台灣人壽單月提存 18 億，餘額為 41 億元；中壽提存外匯價格變動準備金約 17.5 億元，108 年 5 月底外匯準備金餘額增至 61.7 億元，較去年底 31.7 億元增加近一倍。

若以個別公司來看，南山人壽 5 月自結稅後純益約為新台幣 43.2 億元，獲利動能主要來自穩定的經常性收入及掌握市場波動實現資本利得，再加上本月美元升值匯兌有利，使得獲利表現亮眼，累計 1-5 月稅後純益則約為 161.8 億，較去年同期成長約 89%，奪下最佳進步獎。

另一家累計獲利同比正成長的公司為中壽，5 月單月稅後純益 22.3 億元，前 5 月累積稅後純益達 60.7 億元，較去年同期成長 29%，獲利表現亮眼。每股稅後純益 (EPS) 為 1.51 元。

中壽表示，5 月單月稅後賺 22.3 億元，創今年單月獲利新高，主要是因經常性收益持續穩定增加、避險成本降低及股票實現獲利。因應 IFRS 17 接軌，主管機關自 101 年起要求各公司每年進行接軌試算，中國人壽自 101 年至 107 年負債試算結果顯示財務皆為適足。

值得一提的是新壽，5 月新台幣匯兌利益達 70 多億元，但因為人民幣債券採一籃子貨幣避險，5 月出現近 25 億元匯損，最終新壽匯兌利益僅 3.8 億元。同時因為新壽 5 月新契約保費破百億元，成本增加，最終單月稅後賺 10.75 億元，累計前 5 月稅後純益 67.46 億元，年減 58.2%，比起去年同期大舉腰斬。