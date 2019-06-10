玉晶光5月營收衝破7億元 創半年來新高年增34%

蘋果光學元件供應鏈玉晶光 (3406-TW) 今 (10) 日公布 5 月營收，衝高突破 7 億元大關，達 7.03 億元，創半年來新高，月增 31.76%，年增 34.84%，玉晶光 5 月營收創佳績，主要在原有機種手機鏡頭出貨量增加，加上玉晶光遠洋漁業 LED 集魚燈出貨錦上添花，帶動營運表現；玉晶光累計 2019 年 1-5 月營收為 23.48 億元，年減 16.77%。

玉晶光表示， 5 月營收走高，在於原有客戶舊機種訂單、出貨成長，玉晶光強調，5 月營收即使扣除遠洋漁船用 LED 集魚燈出貨金額，仍較 4 月的 5.33 億元成長。

玉晶光 2015 年起開發都會區使用的 LED 路燈及遠洋漁業 LED 集魚燈，其中省電、安全性高的的遠洋漁業用 LED 集魚燈在這幾年陸續有出貨實績，而 5 月因營收走揚，又引起市場的注意。

玉晶光第 1 季營收因主要客戶拉貨意願不高，營收下滑到 11.13 億元，稅後純益 507 萬元，每股純益 0.05 元，4 月營收回升到 5.33 億元，5 月營收再回升到 7.03 億元，創 6 個月來新高，對於 6 月營收，玉晶光仍表示，要視客戶端需求而定，主要新開發的新機鏡頭產品已小量出貨中。

同屬蘋果光學元件供應鏈的大立光 (3008-TW) 5 月營收 50.27 億元，較上月成長 0.36%，較去年同月成長 16.45%；累計前 5 月合併營收 198.41 億元，較去年同期成長 19%，但大立光預期， 6 月接單恐下滑，預估營收將較 5 月減少。