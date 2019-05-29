〈台北國際電腦展〉微軟與各大廠緊密合作 簡化物聯網發展

台北國際電腦展 COMPUTEX 盛大開幕，微軟今 (29) 日強調，與宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、戴爾等大廠合作持續推進，力求簡化物聯網，提供從雲端至最小型的微控制器裝置最佳解決方案。

微軟表示，新一代電腦需要現代化作業系統，包括無縫更新、防堵惡意攻擊的安全能力以及隨時隨地、穩定的 5G、 LTE 和 Wi-Fi 連線，以滿足消費者對裝置體驗的要求，另外在雲端連線存取與運算能力，人工智慧應用與體驗、觸控書寫等互動功能上都在提升。

這次電腦展中，微軟與各大廠的新品也格外受到矚目，包含宏碁主打色彩及降噪的 Acer ConceptD 創系列、華碩雙螢幕筆電 ZenBook Pro Duo 系列、戴爾最新 XPS 13 吋 2 合 1 筆電、惠普雙螢幕電競筆電 OMEN X 2S、聯想 ThinkPad T495 及微星 GE65 Raider 等。

微軟表示，公司投入很多資源，提升現代化作業系統體驗，許多創新應用都將在未來幾個月內陸續推出，包括 Asian Inking 平台、照片標記的認知辨識服務、可將 Android 手機螢幕同步鏡射到電腦的 Your Phone 功能。

物聯網布局方面，微軟表示，與汰盛、研華 (2395-TW) 發表新服務與軟體程式，包含 IoT Plug and Play 可無縫連接物聯網裝置和雲端，Microsoft Azure IoT Device Agent V2 for Windows 10 IoT 協助營運單位透過 Azure 儀表板從遠距配置、監測、管理裝置，Azure IoT Central 則為全球物聯網軟體即服務 (SaaS) 解決方案，方便大量連接、監測以及管理物聯網資產。