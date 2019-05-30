盤前財經大事搶先讀2019年5月30日

今日操盤前瞻

美國首季 GDP

日本 4 月失業率

法說會：新光金、網龍、TPK-KY、中租 - KY

股東會：南僑、南亞科、官田鋼、台灣高鐵、雲品、精材、神達、群益期、台數科、M31、宇瞻、光隆

壽險業上半年獲准增資逾 557 億元 宏泰人壽唯一落入增資警戒區

金管會上半年已經核准 4 家壽險業者的增資案，合計共申請增資 557.49 億元；但是若依據金管會的雙重預警門檻－－RBC(資本適足率) 低於 250%、淨值比低於 3%，就落入增資警戒區，需要限期改善或增資，目前宏泰人壽 RBC 僅有 225%、淨值比低於 3%，為唯一一家雙雙未達標落入警戒區的壽險公司。閱讀全文...

〈鴻海董事改選名單〉劉揚偉：垂直整合是趨勢 鴻海一定會有半導體技術

鴻海 (2317-TW)S 次集團總經理、京鼎董事長劉揚偉昨 (29) 日表示，電子業垂直整合是趨勢，鴻海集團一定會參與半導體事業，並擁有半導體技術，「不會缺席」。閱讀全文...

〈林蔚山掏空案定讞〉大同前董座涉嫌掏空案 重判 8 年定讞

大同 (2371-TW) 集團前董事長林蔚山涉嫌掏空案，最高法院昨 (29) 日維持更一審見解，駁回林蔚山上訴定讞，依違反證券交易法加重背信罪，重判 8 年，併科罰金 3 億元，追徵犯罪所得 13 億多元定讞，並已啟動防逃機制。閱讀全文...

憂美中貿易戰威脅全球經濟 油價跌破 67 美元

根據《彭博社》報導，美中貿易戰愈演愈烈，威脅全球經濟成長，恐影響原油需求；昨 (29) 日國際油價走跌，布蘭特與西德州中級原油期貨，雙雙挫逾 2%，布蘭特原油已跌破 67 美元。閱讀全文...

中媒祭「外交黑話」警告美國 但「稀土牌」恐自打嘴巴

中國官媒與國家發改委官員近期接連放話要脅美國，中方正認真考慮「稀土牌」因應，甚至祭出罕見的外交黑話警告，週三 (29 日) 中國外交部發言人陸慷證實這些言論的權威性，然而，市場人士認為，若中國真打出稀土牌，恐將抵觸 WTO 規則，無疑是自打嘴巴。閱讀全文...