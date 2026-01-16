500000→200噸！遭疑論文資料換算錯誤後 輝達悄悄下調資料中心銅使用量
鉅亨網編譯陳韋廷
近日，輝達因一篇技術論文中的數據單位錯誤引發市場波動，隨後悄悄修正數據，大幅降低資料中心領域的銅需求預期。該論文在介紹輝達 800VDC 高壓直流架構時曾指出，傳統架構中，單個 1GW 機架的銅母線用量高達 500000 噸，此一數據引發廣泛關注。
根據麥肯錫預測，2030 年全球資料中心總容量將達 219GW，對應銅需求超過 1 億噸，而全球銅儲量僅 9.8 億噸，標普則預測 2030 年每年新增 30GW 資料中心容量，對應銅需求 1500 萬噸，超過 2025 年全球銅礦總產量 2863 萬噸的半數。供需缺口一度引發「銅末日」擔憂，媒體紛紛引用輝達資料論證傳統資料中心銅需求的不可持續性。
但最新調查顯示，輝達論文有明顯的換算錯誤。1GW 等於 1000MW，以 1MW 機架 200 公斤銅的標準，1GW 機架銅母線用量應為 200 噸，而非 500000 噸。
顧問公司 Thunder Said Energy 分析認為，「500000 噸」很大是「500000 磅」(約 226 噸) 筆誤，與理論值基本吻合。
經重新核算，若 2030 年全球資料中心總容量達 219GW，輸配電環節銅總需求約 4.4 萬噸，僅佔全球年銅礦產量的 0.15%，這意味著 AI 資料中心領域的銅消耗遠低於先前市場擔憂。
面對外界質疑，輝達已悄悄修正數據，將 1GW 機架銅母線用量更正為 200 噸 (為原數據的 0.04%)。隨著數據修正，先前被過度炒高的銅需求預期隨之回落。
- 美股強，台股更悍！主動選股力求超額報酬！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 華爾街預計2027年全球AI支出將突破3兆美元
- 從領跑變陪跑 為何輝達今年不像其他晶片股一樣狂歡？
- 輝達Rubin拉高門檻 三大記憶體廠急修設計 提前卡位16層HBM4
- 台積電消弭AI泡沫疑慮 華爾街分析師集體喝采 晶片族群狂歡
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇