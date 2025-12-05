鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-05 14:25

亞東醫院與台灣微軟 (MSFT-US)、亞太基因科技 (ATGENOMIX) 合作，完成建置核心基因定序雲端系統，運用微軟 Azure 台灣區域，打造「亞東精準醫療永續平台」，加速推進精準化醫療與臨床研究，亞東醫院也成為台灣首家將核心基因定序系統導入雲端的第一級醫學中心。

亞東醫院攜台灣微軟、亞大基因，開創第一級醫學中心上雲先例。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

台灣微軟總經理卞志祥表示，亞東醫院將核心基因定序分析資料湖庫落地 Azure 台灣區域，除開創第一級醫學中心上雲先例，也是亞洲首例將癌症與遺傳罕見疾病基因定序運算，建置於 Azure 的專案。藉由雲原生架構與在地合規、低延遲且可彈性擴充的算力，將龐大的基因定序資料化為即時洞見。

‌



微軟指出，該系統運用微軟 Azure 台灣區域，透過可彈性擴充的算力與自動化機制，在安全、合規且低延遲的雲原生環境下，加速對基因定序數據的分析，協助院方逐步強化基因變異高風險族群的辨識與健康管理。因此透過此系統，可望在健康、亞健康到發病等不同階段提供臨床參考，以支持早期預警與適時介入，以降低疾病風險的可能性。

亞東醫院為提升分析效率與靈活應用性，與亞大基因合作，採用其 Bio-IT 雲端平台服務 Atgenomix Seqslab 打造自有的基因定序雲端系統，藉由建構在微軟 Azure 雲端平台，結合彈性擴充的算力與自動化流程，系統可以快速處理大量基因資料，加速個人化精準醫療與臨床研究的實踐。

此外，為蒐集與分析基因資料，亞東醫院建置並持續更新基因資料湖庫，每季或每半年可以上傳上百位受檢者定序資料，並統一安全地儲存在 Azure Data Lake 中。每位受檢者約含有 70 萬個基因變異點，資料總量可觀，將作為後續分析或研究的重要基礎。

為因應日益龐大的資料規模，並強化分析效率，系統進一步整合 GPU 加速基因體分析套件 NVIDIA Parabricks，以提升處理效能，大幅縮短分析處理時間，從原先的 4 小時縮短至僅需 10 分鐘即完成。另外，針對大規模資料處理，如 2500 名受檢者的全基因體定型 (WGG) 聯合分析，也可在 40 小時內完成，效率提升 16 倍。