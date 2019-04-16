傳豐田將把eQ電動車技術 售予中國奇點

根據路透社報導，日本豐田汽車 (7203-JP) 將把該公司的 eQ 電動車技術，賣給中國的電動車新創企業「奇點汽車」(Singulato)。而豐田也將透過這項交易，獲得在奇點汽車新能源車信用的優先認購權。這也是豐田首度與中國的電動車新創企業合作。

(圖: Investing.com)

奇點汽車創立於 2014 年，並得到 Intel(INTC-US) 與伊藤忠商事 (8001-JP) 的奧援。該公司的沈海寅 CEO 及豐田方面的 2 位關係人士認為，未來豐田將可掌握中國電動車新創企業的經營手法及戰略。

沈海寅在面對記者提問時表示「透過這次合作，得以開發出高信賴性的汽車。可讓公司集中在拿手的部分，減少時間及金錢上的花費」。

奇點汽車取得豐田「eQ」電動車的設計使用授權，預計在此次上海車展就會發表該公司的概念車款。設計上將迎合中國市場的喜好，並拉長續航能力，預計會以親民的價格在 2021 年初開始銷售。

據傳奇點在 eQ 電動車的使用授權上將花費數千萬美元，其正確金額則不會對外公布。

豐田的相關人士表示，「業界在電動化、自動駕駛以及共享汽車的撼動下，必須對過往的方法進行檢視」，「我們雖在汽車技術領先一個世紀，也必須向新人們虛心學習」。

豐田在中國的佈局雖然動作頻頻，然而在具體的措施方面，該公司則是不發表任何評論。不過對奇點的未來發展而言，此次取得豐田的信任意義格外重大。

目前中國至少有 50 家的電動車新創企業，在面對如此激烈的競爭環境，奇點預定 2019 年在中國市場推出首款自行研發的電池式電動車「iS6」。