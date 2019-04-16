中日經濟高層對話：勿將華為等中企產品拒於門外

日本外務省大臣河野太郎，與中國國務委員兼外長王毅，在週一 (15 日) 於北京釣魚台國賓館進行會談。日中雙方就兩國間進一步的關係改善達成共識，確定朝著成功舉辦今年 6 月大阪 G20 的目標，進行更緊密的；此前週日 (14 日) 中方亦曾針對 5G 通訊設備的採購問題上，要求日方不要將華為等中企產品拒於門外。

中方就今年 6 月中國國家主席習近平也將出席的大阪 G20 能夠成功圓滿一事，與日方達成共識。而河野太郎也表示「為了日中關係實質上的安定，中國在東海必須有更正面的作為」。要求中方在釣魚台列嶼鄰接水域的活動，能夠有所節制。

日本外務省大臣河野太郎，與中國國務委員兼外長王毅，在週一 (15 日) 於北京釣魚台國賓館進行會談 (圖: AFP)

另外就日中雙方在 2008 年時，同意共同開發東海天然氣一事，希望能夠早日完成在相關條約簽訂上的談判。

河野太郎就中國國家主席習近平將出席 6 月在大阪展開的 G20 一事，表示了歡迎之意。同樣也對中共中央政治局委員楊潔篪將在 5 月訪日表達歡迎。

他也要求中方早日釋放因間諜活動罪名遭到拘留的 9 名日本人，而中方則以「基於國內法令作出適當的處置」來作回應。

而在週日 (14 日) 於北京召開的「第五次日中經濟高層對話」裡，中國方面就 5G 通訊設備的採購問題上，要求日方不要將華為等中企產品拒於門外。

就開放日本牛肉進口一事，雙方在「動物衛生檢疫協定」達成共識。河野太郎在會後表示「這對解除出口限制來說是重要的一步」。

日本 311 大地震後受到中方限制進口的日本食品，日方也要求中國當局可以考慮解除相關的限制。

而在中方強迫外企必須對中國進行技術轉移等，在智慧產權的侵害問題上，河野則是表示「已將日方的疑慮清楚傳達」。

而日方一行 6 人在週一 (15 日) 也在北京會晤了中國總理李克強。