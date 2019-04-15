馬斯克：將在12個月內生產超過50萬輛電動車

據外電報導，電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 在推特上發布了另一份特斯拉的產量預測，他表示，特斯拉將在未來 12 個月內生產超過 50 萬台電動車。



馬斯克在推特上表示，地球上共有 25 億台汽車，即使每年只有其中的 1% 替換，也需要有 2500 萬台車供應。他說到，特斯拉計畫將在未來 12 個月內，生產超過 50 萬台電動車，不過這也只佔了 2500 萬台汽車的 2%，或是全球汽車總數的 0.02%。他認為汽車產業的發展緩慢，並且目前供不應求。

馬斯克推文 (圖: 彭博社)

先前，馬斯克就時常在推特上談論特斯拉的汽車產量預測，也因此遭到美國證券交易委員會 (SEC) 的控訴，SEC 聲稱，馬斯克違反了雙方約定的和解協議，在未經公司的事先批准下，就發布特斯拉相關的重要資訊。

此次，馬斯克再次於推特上透露特斯拉相關產量資訊，恐再次受到該監管機構的關注。

目前，馬斯克的律師仍在與美國證券交易委員會就馬斯克是否違反了控制推文的協議進行談判和解。在 4 月 4 日的聽證會上，美國地區法官 Alison Nathan 裁定，要求雙方重新修訂協議中的語言措辭及細節，讓馬斯克能否向他 2560 萬名推特追蹤者發文而不會有任何模糊地帶。

在 4 月 3 日發布的聲明中，特斯拉重申了將在 2019 年交貨 40 萬電動車的目標不變。