今年以來馬來西亞股市獨跌 明年恐怕還是難以表現

MSCI 全球指數今年以來漲幅 15.65%，相較之下，馬來西亞股市卻反向下跌 3.5%，為全球表現最差的主要股市，較去年五月高點跌幅更達 14%，三星資產管理公司表示，大馬股市的弱勢表現，恐怕不會在短期內就結束。

馬來西亞股市今年恐怕將迎來過去六年來的第五度下跌。(來源：Bloomberg)

三星資產（Samsung Asset）駐香港基金經理 Alan Richardson 表示，馬哈迪政府去年 5 月上台以來，一直透過財政緊縮來降低公共債務，而且將是明年五月前的施政主調，預期明年馬來西亞股市的表現可能仍然讓人失望。

馬哈迪上台一年以來，勝選的慶祝行情早已消退，儘管致力改革行政的低效率和腐敗，但在概括承受前朝的爛攤子下，使得支持度下降；由於施行緊縮政策以控制預算赤字，上個月，馬來西亞央行調降明年的經濟成長預測為 4.3%-4.8%，低於去年的 4.9%。

石油是馬來西亞主要出口產品，儘管油價在今年上漲了 1/3，但富時馬來西亞 KLCI 指數仍然跌到 2016 年以來的低點，周三下午盤小跌 0.12%。

Richardson 說，在油價上漲的背景下，馬來西亞是亞洲受惠國的說法，這是不對的，相反地，油價上漲對馬來西亞的影響是負面的，因為馬國石油產品進口比原油出口更多。

馬來西亞央行去年一月升息一碼後，一直維持利率不變，三月馬國央行承諾維持貨幣寬鬆政策，而且在面對通縮的壓力下，國內降息的聲浪愈來愈大，外資今年以來拋售馬來西亞股票金額已超過 5 億美元，

Aberdeen Standard Investments 基金經理 Bharat Joshi 則對馬來西亞股市抱持「中立」態度，並看好建築股和石油和天然氣股將跑贏大盤。