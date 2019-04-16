福斯：2028年電動車出貨2200萬輛 中國占一半

福斯集團 CEO Herbert Diess 在 2019 上海車展前表示，福斯集團將啟動車界最大規模的電動汽車發展計劃。到 2028 年，福斯集團將在全球推出約 70 款新電動車型。

屆時，福斯集團預估在全球可出貨 2200 萬輛純電動車，其中，一半以上的電動汽車將來自中國市場。原先福斯集團計劃在 10 年內推出 50 款電動車，出貨約在 1500 萬輛。

圖: AFP

為了展現進軍電動車市場的決心，去年福斯集團推出全新的電動模組化平台——MEB 平台，是福斯電動化戰略的核心。

此外，福斯集團將於未來 4 年內投資超過 300 億歐元，來壯大旗下電動車的規模，預估 2030 年時，其電動汽車將至少占其集團產品的 40%。

而 LG Chem、SKI、寧德時代，及 Samsung 將是福斯集團電動車的電池供應商。福斯集團同時也正在評估參與歐洲區製造電池的可行性，並計劃與 QuantumScape 合作，實現工業級生產電池的目標。

其實，近年來全球主流汽車製造商都在為純電動車打造相關的模組平台，透過這類平台生產的車型有機會從 2019 年下半年開始逐步投入市場。

隨著電動車生產日漸普及，一旦成本下滑能凸顯出更高的性價優勢，電動車將進入真正市場化需求的成長階段，其產業鏈量、價、獲利成長的穩定性及可預測性有機會大幅提升，相關概念股值得持續關注。

在中國上市公司中，寧德時代（300750.SZ）是全球領先的動力電池系統提供商，該公司新研發的高鎳三元正極和矽碳負極電池能量密度已經達到 304Wh/kg，在全球處於領導地位。

圖: 東方財富網，寧德時代股價日線圖

當昇科技 (300073-CN) 則是中國鋰電正極材料的龍頭廠之一，研發技術在中國處於前段班，且與國際鋰電大廠建立穩定的合作關係。