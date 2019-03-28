北市近2成民眾購屋沒貸款 大安、中正及大同排前三名

根據台北市建物所有權買賣移轉登記抵押的統計資料顯示，台北市去年建物買賣移轉中，未設定抵押的比例達 18.65%，也就是有近 2 成民眾，過去一年購屋時，沒有向銀行借錢辦理貸款抵押設定，而 12 個行政區中，又以大安區不貸款的比率最高。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去 3 年統計來看，台北市約有 2 成左右的買賣移轉並未設定抵押，也就是大概 2 成的購屋人購屋並沒有向銀行申請貸款，實務上可發現，民眾不貸款購屋原因大不相同，有些可能單純置產收租，有些則是長輩透過適當節稅規劃，幫子女購屋自住全額付清，部分則是可能事業有成，用現金購置上億元的豪宅，尤其近年這類未設定抵押貸款的億元名宅交易特別多。

台北市 12 個行政區之中，2016 年買賣移轉未設定比例，以中正區、大安區與中山區排名前三，比例約在 25-30%，2017 年則是大安區、大同區與信義區排名前三，大安區沒有設定的比例約 31.6% 居冠，2018 年則是以大安、中正區與大同區排前三名，由近 3 年比例來看，大安區、中正區與大同區是台北市房屋買賣未向銀行貸款比例最高的區域。

曾敬德指出，根據過往的實務經驗來看，購屋未貸款的比例，北市不算特別高，不過因為北市平均房價是其他區域的 2-4 倍，因此接近兩成的購屋不貸款的比例，仍顯得相對驚人。