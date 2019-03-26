〈房產〉雙北都更案雙雙寫紀錄 森業永春整合達18年最久

新北市建商永雄建設整合長達 17 年的都更案「永雄卓閱」，今 (26) 日正式推出銷售，從去年下半年以來，建商推出的雙北市都更建案中，「永雄卓閱」總銷 90 億元只得到亞軍，北市信義區都更案「森業永春」，整合時間長達 18 年，穩居冠軍。

長虹建設 (5534-TW) 拿到第 3 名，台北市東區總銷 50 億元都更案「忠孝詠吉」，整合時間達 16 年，長虹建設在此都更案將分回 60%，預估銷售為 30 億元。

永雄建設在新北市推出板橋實踐路旁的都更案「永雄卓閱」，銷售量體達 90 億元，去年底開案至今年已銷售 6 成，永雄建設機構董事長劉炳煌說，板橋現階段還有土地可供開發的地區，僅剩江翠北側與浮洲，其他都是舊市區，想要推案勢必要透過都更，永雄整合地主時間長達 17 年，最後整出 1303 坪大基地，規劃出地上 29 樓及地下 6 層的住宅大樓「永雄卓閱」。

永雄建設雄現有的都更住宅大廈對面，仍有 621 坪的基地屬於同都更計畫，寄商預計推出「永雄卓閱」第二期，總銷 60 億元，第二期興建用地，還歷經其中的 83 坪土地與財政部國有財產署往返議價、申覆等冗長程序，直到最近才定案；不過劉炳煌仍認為，國有財產署依照土地估價機構鑑價再加成議價的做法，也讓該 83 坪土地價格高出行情許多。

永雄建設機構董事長劉炳煌。(鉅亨網記者張欽發攝)

劉炳煌指出，近年板橋江北、新店央北、三重二重、土城暫緩等重劃區迅速竄起，近 3 年推案都集中在重劃區，成熟區域推案反而不多，目前台商回流是一個很大的趨勢，台商都會選自已熟悉的區域，新的重劃區不會吸引目光，因此「永雄卓閱」以 65 坪、總價約 4000 萬元的產品，銷售速度最快。

永雄建設機構董事長劉炳煌，現任新北市不動產開發商業同業公會理事長，家族是被譽為板橋三大家族之一，今日推出的「永雄卓閱」新建案，基地面積約 1303 坪，總戶數為 274 戶，樓層規劃為地上 29 樓，地下 6 樓，坪數規劃 40-65 坪，邀請營造廠中鹿營造，與永裕泰工程跨國聯合承攬，以 SRC 結構結合日本住友制震壁。