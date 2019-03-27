〈房產〉房仲看好Q2房市交易量可望季成長 將是今年第一波高峰

房仲業者最新調查顯示，全台看跌今年第 2 季房價比例，由上季的 45% 減少 3 個百分點至 42%，消費者看跌比重連 2 季收斂，房價呈現橫盤整理格局，看跌比例小幅收斂，顯見消費者購屋信心確實有回升的跡象，永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，第 2 季預估將是交易量高峰。

在消費者悲觀情緒稍退下，永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，今年第 1 季全台房屋交易量，估為 6.6-6.7 萬棟之間，較去年同期年增約 1%，而第 2 季在遞延買盤出籠之下預估交易量將成長到 7 萬棟之上，第 2 季預估將是交易量高峰，上半年估全台交易量 13.7-14.3 萬棟之間，年增 1%-5% 之間。

中信房屋則依過去買賣移轉棟數資料指出，今年上半年交易熱潮推估將會落在 4-5 月。

資料來源：中信房屋提供。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，2019 年全球經濟成長現疲態，經濟擴張面臨下行風險，尤其是中美貿易戰衝擊已逐漸展現，台灣出口年增率已連續 4 個月負成長，中美貿易戰後續走向必須密切關注。不過，九合一大選後購屋信心回溫，民眾購屋態度轉趨積極，在擺脫農曆春節影響下， 3 月房市交易通常較 1、2 月熱絡，交易量回歸穩定。

此外針對台北市東區店面的關店潮，葉凌棋說，根據經濟部統計，百貨公司營業額近 10 年成長 46.5%，無店面零售業則大幅增加 69.4%，成長幅度超過整體零售業。永慶也針對消費者最常使用的購物管道進行調查，46% 消費者最常使用網路購物，顯示消費者消費習慣的改變，讓無店面零售業強勢崛起，對於一般街邊店衝擊大。

葉凌棋表示，觀察西門商圈、東區商圈與信義商圈的人流發現，2018 年東區商圈的兩大捷運站每日人流較 2014 年減少 1.3 萬人次，反觀位於西門商圈的西門站每日人流增加約 2 萬人次，信義計畫區兩個捷運站人流每日增加 2.3 萬人次，以一般街邊店面來說，人潮即錢潮，沒有人流，商圈當然會有蕭條的危機，加上消費習慣的改變，民眾想到實體店面購物時，逐漸由街邊店轉向為一站式的商場百貨購物型態，能滿足全客層需求，若街邊店面商圈無法找出特色與商品區隔，街邊店面前景受考驗。