員工持股信託吹向公股行庫！台企銀搶頭香開辦 一銀5月上路

公股行庫首例！台企銀 (2834) 昨日正式開辦「員工持股信託」，吸引超過九成五的員工入會參加，第一金 (2892) 旗下一銀預計 5 月上路，並回溯至 2019 年 1 月實施。員工持股信託制度，由銀行、員工提撥一定金額，以銀行的獎勵金結合員工的自提金，定期定額交付信託管理及運用，透過員工身份購入自家銀行股票，主要報酬來自配息、配股，不僅有加薪替代作用，也有儲蓄、節稅與退休準備等效果，並在資本市場中達至穩定買盤力量，進而厚實公股經營權。



台企銀為公股行庫中，首家由行方發起，採取定額獎勵機制，依職稱分為五類自提金扣款標準，行方每月獎勵會員 1,000 元，若員工提撥兩倍以上的自提金，行方每月最高可加碼至 1,500 元。台企銀指出，員工加入持股信託踴躍，入會率超過九成五。



第一金董事長董瑞斌日前預告，員工持股及儲蓄信託已獲董事會通過，4 月向員工說明、5 月上路、並回溯至 2019 年 1 月實施。從一銀方案來看，行方最多提撥 1,000 元，員工須相對提撥，可持有自家股票或儲蓄信託投資基金、定存。



反觀，已實施員工持股信託的兆豐金 (2886) 旗下兆豐銀，提撥金非行方提列，而以福委會福利金支應，工會持續向財政部、行方爭取仿效同業，由行方鼓勵員工買股。合庫金 (5880) 旗下合庫銀、華南金 (2880) 旗下華銀、彰銀 (2801) 則尚在觀察、評估。